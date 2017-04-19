محفوض: الصراع حول قانون الانتخاب يخفي ترسيما لانتخابات الرئاسة المقبلة on April 19, 2017

قال رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض، عبر تويتر: “أغلب الظن ان الصراع حول قانون الانتخاب مرده الى لعبة الاحجام، واستطرادا هو يخفي في طياته ترسيما لمعركة انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بذريعة ان من يملك اكبر عدد من النواب يعتلي الرئاسة”.

وقال: “كل من غطى سلاح “حزب الله” مقابل سلطة ومقاعد مكنه منها الحزب ولسنوات، لا يمكنه اليوم أن يتذمر من الحزب أو أن يعارضه او ان يتلكأ عن سداد الدين، وما شهدناه مؤخرا من حملات إعلامية هي أشبه بمسرحية لا تنطلي على أحد هدفها الاستنهاض ليس إلا”

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