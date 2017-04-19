قباني نعى الجمالي: وجه بارز من المجتمع المدني on April 19, 2017

نعى النائب محمد قباني المهندس رشيد الجمالي. وقال في بيان: “فقد لبنان وليس طرابلس وحدها وجها بارزا من المجتمع المدني هو المهندس رشيد الجمالي، الذي أمضى حياته مناضلا في الحقول المدنية المختلفة. ورغم أن الصفة المعروفة عنه عند معظم اللبنانيين أنه رئيس سابق لبلدية طرابلس، إلا أنه أحد الرموز البارزة في العمل الثقافي في لبنان. فقد ترأس لفترة طويلة الرابطة الثقافية في طرابلس حيث كان هناك تعاون دائم بين الرابطة والنادي الثقافي العربي الذي كان لي شرف رئاسته عقدين من الزمن. وكنا نتبادل التعاون في مجالات المحاضرات ومعارض الكتب وسائر الهموم الوطنية والثقافية العامة.

رحمك الله أيها الصديق الوفي يا ابن طرابلس البار، ابن لبنان الواحد والعروبة المنفتحة.



وسيكون مثواك الجنة بإذن الله، وستبقى ذكراك عطرة لدى كل من عرفوك”.

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