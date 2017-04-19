بري: النسبية تبقى الخلاص والفراغ يعني الموت on April 19, 2017

أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب في لقاء الاربعاء اليوم أنه تسلم مشروع قانون الموازنة اليوم واحاله فورا على لجنة المال والموازنة لمباشرة درسه. ووزعت دوائر المجلس المشروع على النواب.

وردا على سؤال عما إذا كانت الموازنة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح بري ان المشروع لا يتضمن السلسلة، لكن السلسلة مدرجة اصلا على جدول اعمال جلسة 15 أيار المقبل.

ونقل عنه النواب أن “لا مصلحة لأحد في أن نصل الى جلسة 15 أيار دون وجود قانون جديد للانتخابات”، وحض الحكومة مرة اخرى على متابعة جلساتها “لإنجاز واقرار مشروع القانون وإحالته على المجلس النيابي”.

وأكد أن “أي قانون يحتاج الى التوافق، والنسبية تبقى الخلاص”، مجددا القول إن “الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول”.

وكان بري استقبل في إطار لقاء الاربعاء النيابي اليوم، النواب: اسطفان الدويهي، اميل رحمة، بلال فرحات، مروان فارس، علي المقداد، هاني قبيسي، عبد المجيد صالح، علي بزي، انور الخليل، قاسم هاشم، ايوب حميد، عباس هاشم، نبيل نقولا، علي عمار، علي فياض، نوار الساحلي، وعلي خريس.

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