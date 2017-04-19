السنيورة نعى جمالي: ترك بصمة ثقافية وانمائية واجتماعية كبيرة on April 19, 2017

نعى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة رئيس بلدية طرابلس الأسبق المهندس رشيد جمالي وقال: “خسرت مدينة طرابلس ومنطقة الشمال اليوم علما من اعلامها الثقافية والاجتماعية البارزة هو المهندس رشيد جمالي الذي ترك برحيله، بصمة ثقافية وانمائية واجتماعية كبيرة”.

أضاف: “من لم يعرف رشيد جمالي فاته الكثير من التعرف على الرصانة والتألق والعمل الجاد، الوطني والقومي. ولا يفوتنا التنويه بدوره كرئيس للرابطة الثقافية وامين عام للتجمع الوطني للعمل الاجتماعي طوال الحرب الاهلية، حيث كان مثالا للتوازن والوطنية والابتعاد عن الطائفية والمذهبية البغيضة”.

وختم: “اتوجه بالتعزية الحارة الى عائلته الكريمة وأبناء مدينته الفيحاء. رحمه الله واسكنه الفسيح من جناته”.

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