الجماعة الاسلامية بحثت مع محافظ الجنوب في أوضاع مخيم عين الحلوة on April 19, 2017

زار نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود محافظ الجنوب منصور ضو يرافقه أعضاء اللجنة السياسية الشيخ علي السبع أعين ومحمد الزعتري وعمر العتر، تم خلال اللقاء التشاور في الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية كافة وأوضاع المخيمات ولا سيما مخيم عين الحلوة وحالة الاستقرار الأمني فيه.

كما تم التأكيد، خلال اللقاء، على الاستقرار السياسي والأمني في مدينة صيدا والجوار لتعود العجلة الاقتصادية إلى طبيعتها بعد النكسة التي أصابت المدينة نتيجة تأثرها بأحداث المخيم، مع التشديد على دور الأجهزة الرسمية في متابعة شؤون المواطنين اللبنانيين في محيط المخيم.

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