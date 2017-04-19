التقدمي استنكر الاعتداء على عضو بلدية عين دارة ووفد عاده في المستشفى on April 19, 2017

استنكر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان التعرض لعضو بلدية عين دارة ستيفن حداد، معتبرا أن “الهمجية التي مورست بحقه تؤكد مرة جديدة أن المعتدين لا يقيمون أي اعتبار للانسان وحقوقه الأساسية بالتعبير عن الرأي، وينفذون اعتداءات بشكل متكرر من دون محاسبة أو ملاحقة من الأجهزة الرسمية المعنية”.

وقال: “إن الحزب، إذ يدين هذا الاعتداء السافر، يدعو الأجهزة الأمنية والقضائية الى التحرك سريعا ومعاقبة المرتكبين المجهولين المعلومين وسوقهم إلى العدالة دون إبطاء. وفي الوقت نفسه، يتساءل الحزب إلى متى يستمر التقاعس، لا بل التخلي عن ممارسة المسؤوليات من المعنيين وترك المعتدين من دون رادع أو محاسبة، بما يؤدي إلى المزيد من التعديات والانتهاكات؟”.

وعاد عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي خضر الغضبان ووكيل داخلية الجرد زياد شيا، حداد في مستشفى الجبل في قرنايل على رأس وفد حزبي، واطمأنا إلى حالته الصحية بعد الاعتداء.

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