اعتصام للديمقراطية في وادي الزينة تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية on April 19, 2017

نظمت “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” اعتصاما مع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية أمام مقر “جمعية الغد الثقافية” في منطقة وادي الزينة في سبلين، شارك فيها ممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة اللبنانية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والفعاليات وهيئات المجتمع المدني.

والقى كلمة الأحزاب اللبنانية أمين سر لقاء الأحزاب والقوى الوطنية غازي عويدات، توجه فيها بالتحية إلى الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية في يوم التضامن مع الأسرى تصغر كل الكلمات أمام صمود الأحرار وعزيمة الثوار الأبطال الذين لم تنل من إرادتهم كل أشكال العذاب والظلم وممارسات الإنتقام والإذلال، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة.

والقى كلمة الفصائل الفلسطينية أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في إقليم الخروب العقيد عصام كروم، فأكد “أن صمود الأسرى البواسل في معركتهم المحقة معركة الحرية والكرامة حتى نيل حريتهم وكسر القيد وعليه أن نكون موحدين خلف أسرانا البواسل”، داعيا “الى إتمام المصالحة ووحدة الصف الفلسطينية وتحييد الخلافات الفصائلية وتغليب المصلحة الوطنية بالفعل لا بالقول”.

وتحدث مسؤول الجبهة الديمقراطية في صيدا وإقليم الخروب تيسير عمار، فأكد “الإصرار على مواصلة الكفاح والمقاومة بكافة اشكالها لتحرير الاسرى والمعتقلين وهي الطريق الاقصر التي توفر على شعبنا واسرانا المزيد من المعاناة، بعد ان أوغلت اسرائيل في استباحة دماء أبناء شعبنا وتجويعهم ومحاصرتهم داخل مدنهم ومخيماتهم”.

ودعا عمار “الى استراتيجية فلسطينية لتدويل قضية الأسرى وتحويلها إلى قضية رأي عام دولي واستراتيجية عربية داعمة لقضية الأسرى ومتابعة لنضالاتها”.

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