شبيبة لبنان: الشعب لن يسكت اذا حصل تأجيل الانتخابات لأي سبب كان on April 18, 2017

عقدت قيادة حزب شبيبة لبنان العربي اجتماعها الاسبوعي برئاسة امينها العام نديم الشمالي، وتم البحث بحسب بيان “في المستجدات على الساحة اللبنانية لاسيما موضوع الانتخابات النيابية والمماطلة في اقرار قانون انتخابي عادل يسمح بصحة التمثيل وبالتالي تحقيق اصلاح حقيقي في البلاد”، محذرا “من أن الشعب لن يسكت اذا حصل تأجيل لأي سبب كان”.

وجدد الحزب وقوفه الى “جانب سوريا قيادة وشعبا في وجه الهجمة البربرية التي تجلت مؤخرا باستهداف الاطفال والنساء النازحين من اهل كفريا والفوعة”، مؤكدا أن “علاج الارهاب هو ما تقوم به القيادة السورية من اجتثاث نهائي لهؤلاء المجرمين”.

وتابع البيان “وفي الشأن الفلسطيني، استعرضت قيادة الحزب معاناة الأسرى الفلسطينيين والأنتهاكات التي ترتكب في حقهم والتي تتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية”، داعيا “شعوب العالم والمجتمع الدولي بكافة أطيافه، إلى الوقوف الى جانب الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي، لإنقاذ أرواحهم وحمايتهم من آلة التعذيب والقتل الصهيونية”.

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