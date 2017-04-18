سلهب: لا مصلحة لأحد في المماطلة on April 18, 2017

أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سليم سلهب في حديث لاذاعة “صوت لبنان 100,3-100,5” إلى “ان لا شيء يظهر ان هناك قانون انتخاب في المدى القريب، الا ان هناك حركة مشاورات جارية بعيدا عن الاعلام واللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري أخذت على عاتقها انجاز قانون جديد”.





ولفت إلى أن “حركة اتصالات ستظهر في الايام الطالعة في ما خص قانون الإنتخاب”.

وتعليقا على صيغة الوزير جبران باسيل اكد سلهب أن “الجميع يريد قانون انتخاب جديدا، وفي النهاية ستكون هناك تسوية حول هذا الملف قبل الخامس عشر من الشهر المقبل”، مشددا على “أن لا مصلحة لأحد في المماطلة”.

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