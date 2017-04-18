حوري: الاقتراحات البعيدة عن الدستور والطائف لن تمر on April 18, 2017

شدد عضو كتلةالمستقبل النائب الدكتور عمار حوري لـ”صوت لبنان 100,3-100,5″ على أن “لا جديد في موضوع قانون الإنتخاب وأن اي قانون سيقر يجب ان ينطلق من الطائف والدستور”. ولفت الى ان “الاقتراحات البعيدة عن الدستور والطائف لن تمر وبالتالي فإن مشروع وزير الخارجية جبران باسيل بشقه التأهيلي لا يمر”. وقال: “هذا الاقتراح يعيدنا إلى التطييف والتمذهب والى منطق الحرب الأهلية كما انه بعيد جدا عن الدستور وعن الإتجاه الذي رسمه اتفاق الطائف”.

واعتبر حوري أن “الآمال موجودة للتوصل إلى تفاهم”، مقدرا “جهود رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته في الوصول إلى قانون انتخاب جديد”، ومذكرا “بالعناوين التي انطلق منها تيار المستقبل وأبرزها رفض التمديد، وضرورة الوصول إلى قانون إنتخاب جديد يحظى بتوافق وطني ووجوب ان يحمل اي قانون معه الالتباس الايجابي حول النتائج”.

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