حاصباني من السراي: للاتفاق على قانون انتخابي يحال على مجلس النواب في أسرع وقت on April 18, 2017

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الذي قال بعد اللقاء: “عرضت مع الرئيس الحريري التحضيرات للزيارة التي سأقوم بها غدا لواشنطن للاجتماع مع المسؤولين في البنك الدولي من أجل استكمال المفاوضات المتعلقة بالمساعدات التي يمكن ان يقدمها البنك للبنان، بسبب معاناته النزوح السوري وضغطه على البلد، وإمكان استيعاب المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين معا، ولا سيما المطالبة بالمساعدة في دعم تأهيل البنى التحتية وقطاع الصحة وغيره من القطاعات، مما يساعد في خدمة اللبنانيين ويعيد الخدمات الى مكانها الصحيح”.

أضاف: “كما جرى عرض لأوضاع الساعة ومنها ملف النفايات وعمل اللجنة الوزارية التي كانت مخصصة لذلك، وضرورة إحالة ما تم الاتفاق عليه على مجلس الوزراء بأسرع وقت لكي نمضي قدما بحل مستدام للمشكلة قبل أن تعود من جديد. كذلك تطرق البحث الى قانون الانتخاب، وهو أولوية، وتداولنا بعض الافكار والصيغ المتعلقة به، والتي قد توصلنا الى حلول ايجابية في اقرب فرصة ممكنة، والعمل يجري بشكل حثيث للوصول الى نتيجة سريعة وعلينا الاستفادة من الوقت المعطى للحكومة من اجل الوصول الى مشروع قانون”.

سئل: هل من جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع؟

أجاب: “حتى الساعة لم تتم دعوة المجلس الى الانعقاد، والعمل هو الآن تحضيري من اجل ان تكون الجلسة المقبلة مثمرة، ولكن لا بد من تفعيل وتسريع عمل مجلس الوزراء كما فعلناه في ملف الموازنة، لكي يتم الاتفاق على قانون للانتخاب يحال على مجلس النواب في اسرع وقت ممكن”.

سئل: هل من موعد لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع قانون انتخاب؟

أجاب: “لا علم لي بإمكان اجتماع اللجنة أو مجلس الوزراء، من الممكن أن تعقد اجتماعات جانبية حتى يتم التوصل الى صيغة معينة لطرحها بشكل سريع لتعرض على اللجنة ثم على مجلس الوزراء”.

وتابع حاصباني: “خلال اللقاء شددت الحرص على العمل في ملف الكهرباء بأقصى درجات الشفافية والعلمية، فقرار مجلس الوزراء كان أن يعود الملف بكل مراحله الى المجلس لكي نتأكد من عدم وجود أي خلل في الاجراءات، ونحن نعول على صدقية وزير الطاقة ووزارة الطاقة وقدراتهما. وقد راسلت رئاسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص حرصا على سرعة تطبيق خطة الكهرباء بشفافية ووضوح في كل المراحل لكي لا يكون هناك اي لغط، واعتبار الكهرباء موضوعا اساسيا للبلد بعد التساؤلات التي اثيرت في السابق حول الملف والمضاعفات السياسية وغيرها”.

واستقبل الحريري سفير اليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفد فرنسي

والتقى أيصا وفدا من مستشاري التجارة الخارجية في فرنسا برئاسة الرئيس كريستيان بيسيه في حضور السفير الفرنسي ايمانويل بون وجرى عرض لشؤون تجارية واقتصادية.

مجلس الخدمة المدنية

كذلك استقبل هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة فاطمة الصايغ التي اطلعته على اعمال المجلس.

تهنئة اردوغان

من ناحية أخرى، وجه الحريري رسالة تهنئة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمناسبة فوزه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الاخيرة.

التعليقات