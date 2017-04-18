الشعار بعد لقائه الحريري: آن للبنانيين أن يكون لهم قانون انتخاب يحفظ وطنهم ووجودهم on April 18, 2017

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط”، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي قال على الأثر: “سعدت بلقاء الرئيس الحريري ونقلت إليه أجواء مدينة طرابلس، خاصة في الإطار الاقتصادي والديني، وما توصلنا إليه من برمجة للادارة الوقفية في دوائرالأوقاف بطرابلس”.

أضاف: “تناولنا مع دولته الوضع العام وخاصة لجهة قانون الانتخاب، وهمنا الأساسي ورغبتي الأكيدة أن يخدم القانون الوطن، وأن يكون بعيدا عن كل ما له علاقة بالطوائف والمذاهب والمناطق.آن للبنانيين أن يكون لهم قانون انتخاب يحفظ وطنهم ووجودهم. ووجود الوطن يحفظ كل لبناني مع طائفته ومذهبه، في إطار الحرية الشخصية والدينية”.

وختم: “كذلك وجهت للرئيس الحريري دعوة لزيارة طرابلس، خاصة أن العديد والكثير من رجالات وسيدات المدينة حملوني مثل هذه الرغبة. وقد وعد دولته بتلبيتها، وتمنى أن تكون قريبة، لكن ظروف قانون الانتخاب ربما ترجئ تلبية الدعوة إلى ما بعد التوافق”.

التعليقات