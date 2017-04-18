التيار الاسعدي: ما يطرح من قوانين اسوأ من الستين والفراغ on April 18, 2017

أكد الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح اليوم، “ان الطبقة السياسية الحاكمة لن توافق على اي قانون انتخابي لا يعيد انتاجها ويضمن بقاءها في السلطة”، معتبرا ان “ما يطرح من قوانين مفصلة على قياس زعماء الطوائف والمذاهب ومصالحهم الشخصية ستكون اسوأ من قانون الستين لانها تؤسس لصراعات مذهبية وطائفية وتهمش الاقليات في المناطق غير الممثلة بنواب”.

وقال الاسعد: “ان القانون التأهيلي الذي يسوق له يقسم الانتخابات الى مرحلتين، ويتم التصويت فيه على اساس طائفي ومذهبي وهو اسوأ من الفراغ ومن الستين، ويعيد لبنان الى مرحلة العام 1860 ويغير وجه الوطن ويكرس الفيدرالية بقوة القانون”.

وسأل: “لماذا يتم طمس مواقف القادة المسيحيين عندما كانوا خارج السلطة، ولماذا هذا الرعب الذي يصيب “الترويكا” الاسلامية من اي قانون وطني وعادل وتمثيلي”، معتبرا “ان خوفهم وارتباكهم دليل على سقوطهم الشعبي بعد ان اسقطتهم الانتخابات البلدية والنقابية وكانت بداية دق ناقوس الخطر خوفا من الاتي من الانتخابات النيابية في ظل قانون نسبي عادل وكامل”.

ورأى الاسعد “ان مدة التأجيل ليست فقط لترتيب قانون على قياس الحاكمين والمتحكمين بمفاصل السلطة ومواقعها بل هي بانتظار التطورات على مستوى المنطقة والعالم ومتابعة جنوح الرئيس الاميركي الى خوض الحروب، لانه لا قرار مستقلا لمن في السلطة والجميع تابع لقرارات واومر من خارج الحدود”.

ورفض “التهويل بالفراغ ومن تاريخ 15 ايار اذا لم يتم التوافق على قانون جديد، لان الفراغ واقع اساسا بفعل اداء السلطة ومكوناتها السياسية والحزبية وبحكم التوازنات الطائفية والمذهبية وتقاطع المصالح والشراكة في تقاسم الحصص وتوزيع المغانم”.

واكد “ان التمديد للمجلس النيابي أفضل، لانه يخفف اموالا طائلة على خزينة الدولة، كما يخفف من الاحتقان الطائفي والمذهبي المشغول لتأجيجه عند الضرورة”.

ورأى الاسعد “ان الجرائم التي نشهدها، ليست فقط بسبب فوضى السلاح، بل نتيجة لسقوط هيبة الدولة وسيطرة الميليشيات المذهبية”، مؤكدا “ضرورة تطبيق قانون الاعدام من دون مراعاة التقسيم الطائفي والمذهبي لردع كل من يرتكب جرائم القتل كائنا من كان”.

ودان “مجزرة كفريا والفوعا الارهابية التي استهدفت الابرياء الذين دفعوا ثمنا غاليا بسبب صراع المصالح بين الدول”، مشددا على “ضرروة مواجهة الارهابيين واستئصال وجودهم”.

واعلن الاسعد تضامنه مع الاسرى الفلسطينيين، مؤكدا “ان فلسطين تبقى القضية المركزية وان لا عدو سوى الكيان الصهيوني ومتفرعاته”.

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