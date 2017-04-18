البعريني: لقانون انتخاب عادل على اساس النسبية on April 18, 2017

رعى رئيس “التجمع الشعبي العكاري” النائب السابق وجيه البعريني مصالحة عائلية بين عائلتي الاكومي الحويش و حمزة برج العرب اثر اشكال فردي تطور الى اطلاق نار بينهما ادى الى جرح احد الاشخاص من آل حمزة.

حضر المصالحة التي اقيمت في مركز “التجمع” في وادي الريحان الى جانب البعريني راعي المصالحة القاضي الشرعي الشيخ خلدون عريمط، وشخصيات دينية وفعاليات ورؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء العائلتين.

البعريني

والقى البعريني كلمة، أكد فيها ان “الجميع اخوة واحبة وتجمعهم راوبط تاريخية، وقلوبنا في هذه المنطقة ستبقى تربطها قيم العروبة والاسلام الراسخة واخلاق ديننا وسماحته”.

وقال: “ان الفتن الشيطانية لن تقوى على الايقاع بيننا وشياطين الانس لن تنجح في فرط روابطنا ساحلا وجبلا ووسطا فكلنا على قلب رجل واحد ومثل هذه الاساليب الرخيصة لن نتركها تفعل فعلها في اضعاف نسيجنا الثابت”.

من جهة ثانية، دعا البعريني الى “ان يكون قانون الانتخابات عادلا وشاملا من خلال النسبية التي تؤمن تمثيل الجميع تحت قبة البرلمان”، مشيرا الى “اننا في عكار لن نقبل او نرضى بعد اليوم ان نكون رهينة لاي فريق سياسي في وقت نمد فيه يدنا الى الجميع بالشراكة الوطنية”.

عريمط

وتحدث عريمط فقال: “نشدد على اهمية تعزيز ثقافة المحبة والتسامح والحوار والتلاقي ورفض الفتن، ونحن قد تداعينا جميعا لان نلتزم بما اتفقنا عليه، فهناك وثيقة بين ابناء العائلات في هذه البلدة وهي وثيقة اخوة ومحبة وتعاون وتراحم، الا اننا نعتبر ان هناك ما هو اهم من الوثيقة التي تكتب على ورق الا وهي وثيقة الاخلاق والمحبة والتعاون والتلاقي”.

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