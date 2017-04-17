ملص: نرفض قوانين إنتخابية تفصل على قياسات مناطقية وطائفية on April 17, 2017

أكد رئيس “اللقاء التضامني الوطني” الشيخ مصطفى ملص، في بيان، “تمسكه بالطرح الأساسي لقانون الإنتخاب عبر اعتماد النسبية الشاملة على مستوى لبنان دائرة واحدة، خارج القيد الطائفي”.

وقال: “نرفض كل المشاريع الأخرى التي تفصل على قياسات حزبية أو مناطقية أو مذهبية أو طائفية، وعلى وجه الخصوص مشاريع التأهيل على مستوى القضاء أو الطائفة”.

ودعا إلى “الإستفادة من الفرصة التي أتاحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بتعليقه عمل المجلس النيابي لمدة شهر، للتوصل إلى القانون الأسلم والأكثر عدالة في تمثيل المجموعات السياسية، وهو القانون الذي يعتمد النسبية الشاملة”.

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