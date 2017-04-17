لجنة الأسير سكاف: المقاومة ستبقى الخيار الوحيد لتحرير الأسرى كافة on April 17, 2017

حيت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف”، في بيان أصدرته لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي “آلاف الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي المنتفضين اليوم داخل سجونهم، والذين يتعرضون لأبشع جريمة بحق الإنسانية، تحت مرأى المجتمع الدولي المنحاز بشكل واضح وكبير إلى جانب العدو الصهيوني، الذي يغطي كافة تجاوزاته بحق أسرانا، دون أن يحرك أحد ساكنا للدفاع عنهم”.

وأكدت أن “المقاومة ستبقى الخيار الوحيد والصحيح لتحرير كافة الأسرى من غياهب السجون، وفي مقدمتهم عميدهم المناضل اللبناني يحيى سكاف، الذي دخل عامه التاسع والثلاثين في تلك السجون المظلمة”.

ودعت “أحرارالعالم والقوى الوطنية، إلى ضرورة رفع الصوت والبندقية معا نصرة لقضيتهم المحقة، لأنهم اعتقلوا خلال دفاعهم عن أوطاننا ومقدساتنا، التي يدنسها الإحتلال”.

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