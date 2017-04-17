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» فيصل كرامي: حرب الأمعاء الفارغة في وجه العدو ووجه الأمة الفارغة
فيصل كرامي: حرب الأمعاء الفارغة في وجه العدو ووجه الأمة الفارغة
on April 17, 2017
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علق الوزير السابق فيصل عمر كرامي، على “معركة الأمعاء الخاوية”، التي بدأها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تزامنا مع يوم الأسير الفلسطيني، بجملة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، جاء فيها:
– “حرب الأمعاء الفارغة في وجه العدو وفي وجه الأمة الفارغة”.
– “فلسطين الضفة والقطاع والداخل نموذج ودرس لكل الوطن العربي”.
– “في يوم الأسير، قلب واحد من أجل وطن واحد، لبيك فلسطين”.
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