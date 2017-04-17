فيصل كرامي: حرب الأمعاء الفارغة في وجه العدو ووجه الأمة الفارغة on April 17, 2017

علق الوزير السابق فيصل عمر كرامي، على “معركة الأمعاء الخاوية”، التي بدأها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تزامنا مع يوم الأسير الفلسطيني، بجملة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، جاء فيها:

– “حرب الأمعاء الفارغة في وجه العدو وفي وجه الأمة الفارغة”.

– “فلسطين الضفة والقطاع والداخل نموذج ودرس لكل الوطن العربي”.



– “في يوم الأسير، قلب واحد من أجل وطن واحد، لبيك فلسطين”.

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