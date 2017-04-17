المطران رحمة: لقاءاتنا المشتركة تجسد المناعة الداخلية on April 17, 2017

رأى راعي ابرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة “ان هناك بارقة امل قد تضع منطقة البقاع الشمالي على خارطة لبنان وان تعيده الى الواجهة من خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء في بعلبك في 7 تموز المقبل”، وقال: “علينا ان نكون مهيئين في ابراز حاجة المنطقة بالتنمية وان لا نستسلم ولا نقبل بأن ترهن المنطقة من قبل 7 او 8 اشخاص”.

كلام رحمة جاء خلال استقباله وفودا شعبية مهنئة من مختلف المناطق والطوائف اللبنانية في دار المطرانية المارونية في دير الاحمر، في حضور النائب الاسقفي العام الاب بول كيروز وكهنة الرعية.

وأكد أمام الوفود الشعبية التي زارته على “اهمية اللقاءات والتشاور لان في منطقتنا اناسا من اصحاب المواقع ولديهم التراث الثقافي والفكري والمعنوي في هذه المنطقة”.

واضاف: “لقاءاتنا المشتركة تجسد المناعة الداخلية وعلينا ان نتشاور بشكل دائم وان نفكر بهدوء من اجل تحصين الوطن، يكفينا وجعا والعالم كله يحترق من حولنا واذا كان من مظلة دولية فوق لبنان نسأل أين نحن من ذلك، فأي خطأ يمكن ان يحولنا الى وقود وحطب، والجلوس مع بعضنا البعض يحصن وحدتنا علينا ان نتعاون من اجل ردع الحالات الشاذة التي تشوه سمعة المنطقة لان هناك عددا قليلا من الاشخاص قد اساء للمنطقة”.

ونوه رحمة بدور الجيش “حامي الحدود والذي يعمل على تحصين مناعتنا الداخلية”.

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