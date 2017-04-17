الحوت: لقانون انتخابي معياره عدالة التمثيل وفرصة المنافسة وتأمين التعددية on April 17, 2017

رأى النائب عماد الحوت “أن الجميع متواطئ ضمنا على التمديد لمجلس النواب”، معتبرا أن “ما جرى خلال الأسبوع الماضي مسرحية لتمنيخ المواطنين، حتى يتقبلوا التمديد بشكل أفضل”.

وأوضح في حديث الى “اذاعة الفجر” “أن قرار الجماعة الإسلامية برفض التمديد ومقاطعة الجلسة التشريعية جاء بناء على قناعتها بأن التمديد مخالف للدستور، ولشعورها بأنه لن يأتي بجديد على صعيد قانون الانتخابات، وأنه نوع من تمديد لطبقة سياسية فشلت في أداء مهمتها ووظيفتها خلال الفترة الماضية”.

وجدد الحوت موقف الجماعة الاسلامية المبدئي الذي يدعو إلى اعتماد القانون الذي يعتمد النسبية والدائرة الواحدة أو ما هو أقرب إلى ذلك، ولكنه شدد في موازاة ذلك على “ضرورة توفر معايير لا بد منها في أي قانون انتخابي، هي: عدالة التمثيل، فرصة المنافسة للجميع وتأمين التعددية في إطار الاختلاط”.

وحول موقفه من القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أعلن الحوت “أن الجماعة الإسلامية تنظر له بسلبية”، واصفا الاقتراح بأنه “أورثوذكسي مقنع”، معتبرا “أن اقتراح باسيل سيؤكد أن لبنان هو عبارة عن ائتلاف طائفي وليس بلدا قائما بحد ذاته”، مشددا على “رفض الجماعة الإسلامية لذلك الأمر”.



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