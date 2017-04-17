الجوزو دعا ترامب الى اخراج ايران وروسيا من العراق وسوريا وحماية السنة on April 17, 2017

دعا الشيخ محمد علي الجوزو، الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى “العمل على خروج ايران وروسيا من العراق وسوريا وحماية السنة من احقاد الشيعة في ايران والعراق ومن جرائمهم الارهابية في سوريا”.

أضاف: “لولا ايران ما دخلت روسيا الى سوريا ودمرت المدن السورية التاريخية على رؤوس اهلها وتسببت في تهجيرهم من انحاء الدنيا، ولولا ايران ما دخلت روسيا واحتلت سوريا وسواحل سوريا واقامت القواعد العسكرية البحرية والجوية”.

وختم: “نحن نواجه وحوشا مفترسة تقتل الاطفال بالمواد الكيماوية وتهجر الشعوب من ارضها وتقتل البشرية بخلق الازمات الاجتماعية في العالم وتهدد امن العالم كله”.

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