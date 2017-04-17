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التجمع الديموقراطي استنكر استهداف أهالي كفريا والفوعة

on April 17, 2017

 استنكر “التجمع الوطني الديموقراطي”، “العملية الانتحارية التي استهدفت الحافلات التي تقل اهالي كفريا والفوعة الابرياء، من قبل الارهابيين التكفيريين في منطقة الراشدين في محافظة حلب”.

وهنأ التجمع، في بيان، سوريا بعيد الجلاء، راجيا أن “تتحرر من الارهاب التكفيري، ويعم الأمن والأمان والاستقرار في ربوعها.

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