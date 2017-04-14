نتائج تحقيقات بملفات فساد ستصدر قريباً on April 14, 2017



كشف مصدر رسمي لـ «الأنباء» ان الملف الذي سيشهد تطورات بعد الانتخابات وما يتصل بها هو ملف الفساد، إذ يتوقع أن تصدر نتائج تحقيقات في ثلاث ملفات منها كازينو لبنان خصوصا بعد انتخاب مجلس إدارة جديد وهذا لا يمنع الملاحقة في ضوء التحقيقات الجارية.

كما تم وقف استكمال تلزيم سجن مجدليا بعدما تبين ان الفارق الذي رسى عليه التلزيم وشركة اخرى هو 20 مليون دولار، وهذا الفارق الشاسع اثار الريبة وأخضع الملف للتحقيق وتبين ان هناك مبالغ مضافة أي (كوميسيون).

وملف الهدر الكبير ايضا هو موضوع البنزين إذ هناك ملف فساد كبير لأن الكمية التي لا تخضع لرسوم والتي يعفى منها المستورد يعمد إلى توزيعها وبيعها ويحدد سعرها مع الرسوم وهناك تحقيق في فارق اسعار البنزين».

وأضاف المصدر انه يتم ايضا التدقيق في مداخيل الجمارك خصوصا حركة المرفأ، وسيكون هناك قريبا على طاولة مجلس الوزراء مشروع موحد للمناقصات يراعي اقصى معايير الشفافية والمساواة بعدما تم حصر التصنيف، ويعاد النظر حاليا في المؤسسات والشركات المصنفة لانه تبين ان شركات بعينها تحصل على كل المشاريع.

الانباء – داود رمال

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