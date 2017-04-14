محفوض: المعلومات حول مصير بطرس خوند ومعتقلين آخرين توجب تحرك الدولة on April 14, 2017

أكد رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض “أن الإطارات السياسية المتاحة لم تعد تلبي طموحات اللبنانيين وأحلامهم، لذا علينا ابتداع ما يكمل الفكرة اللبنانية التي تاهت وتضعضعت مع غياب 14 آذار”.

وقال في تغريدات على حسابه الخاص عبر “تويتر”: “السباق الحاصل اليوم ظاهريا عنوانه إنتاج قانون انتخابات عادل بينما هو سباق محموم كي يحصل كل فريق على أكبر عدد متاح من النواب انها لعبة أحجام”.

وأضاف: “المعلومات المتداولة حول مصير لبنانيين معتقلين لدى السجون السورية وآخرها عن بطرس خوند توجب تحرك الدولة دون إبطاء للتقصي وتبيان الحقيقة”.

التعليقات