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ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻮ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺐ
on February 16, 2017
ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ” ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺰﻣﻴﻼﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺒﻮ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ” ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ” ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻭﺳﻮﻗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ .”
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