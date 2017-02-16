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ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻮ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺐ

on February 16, 2017

ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ” ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺰﻣﻴﻼﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺒﻮ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ” ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ” ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻭﺳﻮﻗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ .”

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