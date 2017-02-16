عون يزور الكويت مع الإمارات وعباس في بيروت يوم 23 الجاري on February 16, 2017

أكدت مصادر لبنانية معنية لـ «الأنباء» ان زيارة الرئيس ميشال عون الى الكويت مستقلة عن زيارته إلى الفاتيكان، وأن تلبية دعوة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد ستكون ضمن جولة يفترض ان تقوده الى دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما زيارة الفاتيكان فستتم بعد تعيين سفير جديد للبنان في عاصمة الكثلكة نظرا لإحالة السفير جورج خوري على التقاعد، لأن التقاليد الفاتيكانية تلزم وجود سفير الدولة التي يريد رئيسها زيارة الفاتيكان.

إلى ذلك، تتحضر بيروت لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الـ 23 من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

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