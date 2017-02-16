الامن العام: جواز السفر للبنانيين استثنائيا بإخراج قيد افرادي لغاية 31 أيار on February 16, 2017





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أعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان “ان المديرية العامة للأمن العام تعلم المواطنين اللبنانيين غير الحائزين على بطاقة هوية، أنه يمكنهم استثنائيا لغاية تاريخ 31/05/2017 ضمنا، تقديم طلبات الحصول على جواز السفر بموجب بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر شرط أن يتم تعبئة طلب جواز السفر لدى مختار محل قيد صاحب العلاقة حصرا”.