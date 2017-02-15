يعقوب: للكف عن التضليل وصرف إهتمام الرأي العام عن القضية الأساس on February 15, 2017

استهجن رئيس “حركة النهج” النائب السابق حسن يعقوب في بيان، “ما حصل أمس من تصرف غوغائي واعتداء على مبنى قناة “الجديد”، لافتا الى أن “الحرص على الامام الصدر ورمزية وقدسية القضية نحن مسؤولون عنه بالدرجة الأولى، ربما نسوا او تناسوا أن الوالد الشيخ محمد يعقوب مغيب ايضا”. ودعا إلى “الكف عن التضليل وصرف إهتمام الرأي العام عن القضية الأساس، حيث عمدوا إلى تجهيل الناس بأن الأمام مغيب أيضا مع اخويه، ولا يمكن أن نسمح بالمس بقدسية هذه الرموز”.

من جهة أخرى ذكر يعقوب بالحادثة التي سميت على أثرها “حركة المحرومين” بهذا الاسم، “حيث أحضر الشيخ محمد يعقوب سلة من التين إلى أسرة في بلدة عديسة وقدم لها اعتذارا بعدما أكل مقاومو الحركة من شجرة التين العائدة لهم دون إذن أصحابها أثناء الأحداث”. وأضاف: “على هذه الأسس تأسست الحركة والأمام موسى الصدر كان رمزا للأخلاق وكان الداعم الأول لحقوق المواطنين والحفاظ عليها. وسواء كان ما حصل أمس عفويا أو غير عفوي، فهو أمر غير مقبول، ولا سيما أن الحلقة كانت في حضوري، وأنا من يعطيها الشرعية”. ولفت إلى أنه “لا يقبل بالوجود في مكان يتم المساس فيه بالقضية”.

وتعليقا على ما تردد عن أن وجوده في الحلقة كان سببا أساسيا لاستفزاز حركة “أمل”، تساءل يعقوب: “هل فعلا وجودي استفزاز لهم، فيما اعتقالي ظلما وعدوانا لم يكن إستفزازيا، ولا سيما أن الاعتقال كانت أهدافه واضحة لكم الأفواه ودفاعا عن القذافي ومنع حصول أي تطور في القضية وتأديب أي شخص يتدخل فيها، حتى لو كان صاحب قضية التغييب؟”.

واشار يعقوب الى ان “ما حصل برسم المعنيين وعلى رأسهم فخامة الرئيس عون الذي تحدث معي في الموضوع، ونشكر تدخله والوزراء المعنيين والقضاء”، مشيرا إلى أن “مشهد الاعتداء كشف صفحة جديدة من الصفحات التي يجب كشفها، لها علاقة بالأداء والأخلاقيات والحنين الى زمن الميليشيات”.

التعليقات