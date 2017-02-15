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ريفي: نطالب بالعودة عن الخطأ المتمثل بموقف رئيس الجمهورية الذي شرَّع سلاح حزب الله
on February 15, 2017
قال اللواء اشرف ريفي: نطالب بالعودة عن الخطأ الجسيم المتمثل بموقف رئيس الجمهورية الذي شرَّع سلاح حزب الله وأوكل إليه مهمة الدفاع عن لبنان خلافاً للدستور.
واضاف ريفي: الصمت أو الإعتراض الخجول على ما قاله الرئيس عون لا يكفي ولا يُغني عن إتخاذ موقف للحكومة يؤكد الإلتزام بالقرارات الدولية خاصة 1559 و1701.
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