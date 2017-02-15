المؤتمر الشعبي: زيارة عون الى مصر تنشيط لدور لبنان العربي on February 15, 2017

اكد المؤتمر الشعبي في بيان أن ” زيارة الرئيس ميشال عون الى القاهرة هي زيارة ناجحة وموفقة بكل المقاييس، والاستقبال الحافل الذي لقيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين وادارة جامعة الدول العربية يعبر عن متانة العلاقات الاخوية بين لبنان مصر”.

ورأى أن “مطالبة الرئيس عون باطلاق مبادرة عربية لاحياء التضامن العربي بعيدة عن التدخلات الأجنبية، وتأكيده على استعادة الأرض اللبنانية المحتلة من العدو الصهيوني هو موقف وطني مسؤول يعكس موقف الاغلبية الشعبية اللبنانية”.

واعتبر ان “تطوير العلاقات بين لبنان ومصر في كل المجالات يساهم في توفير حصانة أكبر للبنان من الاخطار، خاصة وأن مصر بقيادة الرئيس السيسي أبدت استعدادها لدعم لبنان وخصوصا مساندة الجيش اللبناني”.

التعليقات