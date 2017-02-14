عون امام مندوبي الجامعة العربية: لبنان جاهز لاداء دوره ضمن العائلة العربية الكبرى on February 14, 2017





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اكد الرئيس العماد ميشال عون امام مندوبي الجامعة العربية “ان العالم يعيش مجددا حربا عالمية ثالثة ولكن مجزأة”، وقال: “نجح الفكر الصهيوني في تحويل الحرب الصهيونية العربية الى حرب عربية عربية تقوم على حرب مذهبية ما يبرر لاسرائيل تهويد اسرائيل هذا وحده كاف لتصويب البوصلة وتوحيد جهودنا للمحافظة على معالم القدس المسيحي والاسلامي. ان لبنان اليوم قد استعاد عافيته وهو جاهز لاداء دوره ضمن العائلة العربية الكبرى، وهو حاضر للاسهام في كل مشروع يرفع بشعوبنا الى رحاب الاستقرار والتقدم”.