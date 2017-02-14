سرّ شجرة الأرز التى يزرعها رؤوساء لبنان بمصر منذ عصر الملك فاروق on February 14, 2017

وشهدت أول زيارة رئاسية لبنانية لمصر في عصر الملك فاروق حدثا لم يتكرر علي الأطلاق علي يد رئيس آخر ..

جاء الرئيس رياض الصلح الي مصر حاملا شجرة أرز لبنانية وزرعها في قصر الملك فاروق بالمنتزة بالأسكندرية .

هذا الحدث كررته فقط المطربة العالمية ماجدة الرومي عندما جاءت بشجرة إرز أخري وزرعتها في بقصر المنتزة بالأسكندرية ..

تؤكد حركة وتطورات العلاقات المصرية اللبنانية على امتداد التاريخ الحديث والمعاصر على جملة من الحقائق الأساسية فى مقدمتها ان هناك قواسم مشتركة وإسهامات متبادلةتجمع البلدين في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية منذ أواخر القرن التاسع عشر حيث رحبت مصر بالرواد الأوائل من اللبنانيين من رجال الثقافة والصحافة والفن مثل : سليموبشارة تقلا ، وجورجى زيدان ، ويعقوب صروف ، وشبلى الشميل ، وخليل مطران ، وعزيز عيد ، وجورج أبيض وغيرهم ممن تركوا بصمات خالدة فى الحياة الثقافية والفنيةوالإعلامية المصرية .كما كانت ابواب لبنان مفتوحة لكل من وفد إليها من مصر تماما كما جرى العام 1882 بعد هجرة الإمام محمد عبده ، وبعض المنفيين المصريين إلى بيروتالمحروسة .

وإبان مرحلة استقلال لبنان 1941 – 1943 ، وقفت مصر حكومة وشعبا الى جانب استقلال وسيادة وحرية لبنان ، وفى اعقاب الاستقلال ، حمل الرئيس رياض الصلح ( أولرئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال ) فرعا من شجرة الأرز وطار الى الإسكندرية عام 1944 حيث جرى زرعه فى التربة المصرية فى احتفال رسمي حضره الملك فاروق ومعهرئيس الوزراء مصطفى النحاس والوزراء وكبار المسئولين المصريين من عسكريين ومدنيين .

وبعد ثورة 23 يوليو 1952 توجت العلاقات بين البلدين بــ “القمة التاريخية

(26 مارس 1959) بين الرئيسين اللبنانى اللواء ” فؤاد شهاب” ، والمصرى “جمال عبد الناصر”في بلدة “شتورا” اللبنانية . وفتح هذا اللقاء آفاقا واسعة للتعاون المشترك ، وكان من ابرز ثماره إنشاء جامعة بيروت العربية بدعم مصرى مادى وعلمى ، وكان الرئيسعبدالناصر حريصًا على ان تكون جامعة لكل العرب ورفض ان تسمى باسمه ، ومن ثم افتتحت ابوابها فى نوفمبر 1960 بعدد من الطلاب لم يتجاوز الـ 114 طالبا ، وهى اليوم منالصروح العلمية العملاقة المنتشرة على امتداد لبنان ( بيروت ، والدبية ، والبقاع ، وطرابلس ) وتقف شاهدا حيا على عمق ومتانة العلاقات المصرية اللبنانية .

ماجدة الرومي

خلال زيارتها للاسكندرية قامت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بغرس شجرة أرز لبنان في حديقة قصر المنتزه فتكون المره الاولى منذ أيام الملك فاروق.

والجدير بالذكر ان ماجدة الرومي هي الشخص الوحيد والمطربة الاولى بالعالم العربي والغربي تقوم بذلك داخل حديقة القصر فلم يسبق لاي شخصيه ولا رئيس لتكون بذلك إستثناء.

وأشاد معجبوها علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي بها فكتب أمير المصري: انت أرزة من أرزات الرب المكللة جبالنا العالية.

وقالت سماء عمر: ماجده الرومي استثناء في كل شيء.

بينما قال أبو وسام زعتري : نشتاق اليكي لكي تضيءسماء سوريا وتغردي لتفرح القلوب الله يحميكي.

أيضا قدمت ماجدة الرومي لمسة وفاء بزيارة إلى ضريح المخرج العالمي يوسف شاهين صاحب عودة الابن الضال.

وقدم معجبوها لها التحية قائلين كم انت رائعة ووفية على الجميع ان ينحني امام قامتك الجميلة والمؤمنة والمتواضعة بوركت ايتها السيدة العظيمة.

وذكر آخر : ما اروع الانسان عندما يكون في قمة صدقه، يكون لمعانه برّاق، أنت إنسانه تعيش الصدق دون اي قناع. بحبك يا ماجدة لانك إنسانه تمارس انسانيتها دون تكلف.

يذكر أنه بعد غياب حوالي 13 عاما ظهرت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي على المسرح في القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية وقامت بإحياء حفلا غنائيا قدمت خلاله عدداً من الأغاني الوطنية والرومانسية.

وبدأت ماجدة الرومي الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم أعقبته بالنشيد الوطني الذي ردده معها الجمهور وأعقبته بأغنية بلادي الأبطال بحضور اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، وعدد من أبناء الجالية اللبنانية والعربية بالإسكندرية.

وتغنت ماجدة الرومى بأجمل وأشهر أغانيها، وقام محافظ الإسكندرية بإهداء المطربة اللبنانية مفتاح الإسكندرية، معرباً عن تقديره لها ولموقفها الداعم للشعب المصرى.

جدير بالذكر أن المطربة تبرعت بأجرها وخصصت أرباح الحفل خصصت لصندوق الأزمات والكوارث التابع لمحافظة الإسكندرية.

وإليكم نص كلمة السيدة ماجدة خلال حفلها بالاسكندريه

مسا الخير مسا الخير يا الغاليه يا مصر

يا أم الدنيا

مسا حضنك الحنون

من زوايا الكون الأربعه يجمعنا

مسا حضارتك المجيدة تسبق فجر حضارة هالكون بألوفات السنين

مسا ترابك

مسا أرضك

مسا أهلك الطيبين يلي بيشفونا بضحكتن

مسا شعبك العظيم يلي بصوته بملاينه التلاتين ب 30 يونويو بهرنا

مسا شرطتك يا مصر

مسا قواتك المسلحة تعمل كل الفرق من يوم العبور وبكل إنجازاتا تحيي فينا آمالنا الكرامه العربيه تصالحنا معها

مسا رجالك العظما

مسا مبدعينك يا مصر

مسا مفكرينك

مسا شعراءك

مسا الكبار, كبار فنانينك يلي دخلوا عبيوتنا

وحبيناهم

وصرنا منن وصاروا منا

مساك الحلو يا مصر

مسا كل شي حلو فيكي

متل مبارح يا مصر اليوم وبكرا

بتبقي المحروسه وبرك بيبقى آمان

مهمى طالت الازمان الصعبه عمرك أزل يا مصر

مهمى كانت عدالة الماسكين هالكون كذبه

مهمى استشرس شرّن

نصرك أكيد

لانه شعبك معك

شعبك بحبك

ومع شعبك في جيشك الباسل

ومع جيشك الباسل وشعبك في سُلطة اللي سُلطته وكلمته فوق كل شياطين هالأرض

في كلمة الحق

في كلمة الرحمن

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