تمهيد للمعركة الرئاسية المقبلة

يرى مصدر سياسي إن الحسابات الموجودة تطاول معركة رئاسة الجمهورية المقبلة. صحيح أن الولاية الرئاسية للعماد ميشال عون تتجاوز مدة ولاية المجلس النيابي المقبل، لكن إرساء واقع نيابي جديد سيعني تكريس الموقع والتمهيد جيدا للمعركة الرئاسية بعد خمس سنوات ونصف السنة، هذا إذا لم تحدث مفاجآت.
ووفق ذلك فإن نجاح عون في الوصول إلى قصر بعبدا دشن مرحلة جديدة تقوم على وجوب وصول رئيس يمثل شريحة من الشارع المسيحي، ومعه يبدو أن الحسابات ستتركز حول تنافس ثلاثة مرشحين: سمير جعجع، جبران باسيل وسليمان فرنجية.
يرى مصدر سياسي إن الحسابات الموجودة تطاول معركة رئاسة الجمهورية المقبلة. صحيح أن الولاية الرئاسية للعماد ميشال عون تتجاوز مدة ولاية المجلس النيابي المقبل، لكن إرساء واقع نيابي جديد سيعني تكريس الموقع والتمهيد جيدا للمعركة الرئاسية بعد خمس سنوات ونصف السنة، هذا إذا لم تحدث مفاجآت.