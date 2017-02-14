الحريري والمشنوق واختلاف حول «القانون»
on February 14, 2017
لاحظت أوساط ديبلوماسية وجود فارق في التعاطي مع موضوع قانون الانتخابات بين الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق، حيث إن الحريري متمسك بإقرار قانون جديد للانتخابات، فيما المشنوق يولي أهمية لإجراء الانتخابات ولو على أساس القانون النافذ (الـ ٦٠) ويعمل على إبراز عامل التشدد الدولي حيال الاستحقاقات الدستورية في سياق التهويل لتمرير الانتخابات على الستين وفي موعدها… هذه الأوساط مهتمة بمعرفة هل هناك توزيع أدوار منسق بين المشنوق والحريري أم أن الرجلين ليسا على موجة واحدة في موضوع قانون الانتخابات.
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