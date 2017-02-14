الجديد وأنصار بري.. موسى الصدر يشعل الخلاف on February 14, 2017

العديد من مؤيدي حركة “أمل” الشيعية في بيروت خرجوا إلى الشوارع؛ معترضين على تطرق قناة “الجديد” اللبنانية لقضية الإمام موسى الصدر في أحد البرامج بشكل اعتبروه إساءة لهم.

وتجول المعترضون الشوارع، وتظاهروا بالدراجات النارية أمام مبنى القناة وهم يهتفون “لبيك يا موسى الصدر”، اعتراضا على حلقة “دمى كراسي” التي أذيعت الأحد الماضي، ووضعت فيها “دمية” رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وطرحت قضية موسى الصدر، الذي اختفي في ليبيا إبان حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

الحلقة شهدت حضورا لثلاث دمى تجسد شخصيات كل من زعيم حركة أمل نبيه برّي، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وأمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون.

السيناريو أن برّي عالم بمكان الإمام، وأنّ الـ38 سنة التي تمّ فيها إحياء ذكرى التغيبب ما هي إلا حفلة زجل.

كما اشير إلى 200 مليون يورو طالب بها رئيس حركة أمل مقابل الإفراج عن هنيبعل القذافي.

وذكر نشطاء أنّ بث قناة الجديد قطع في الضاحية الجنوبية، وتداولت معلومات عن التعرض لمبنى الجديد.

صحيفة النهار نقلت عن مصدر في “الجديد” قوله إنه “تمت محاولة اقتحام مبنى المحطة لأكثر من مرة، لكن القوى الأمنية حالت دون ذلك”، لافتا إلى أن “الحائط البشري الذي أقامته قوى الأمن لا يزال صامدا”.

كما تداول البعض فيديو للمتجمهرين أمام مبنى الجديد، ويظهر الشبان وهم يهتفون “بالروح بالدم نفديك يا نبيه”.



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