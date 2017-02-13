معرض لوحات للفنان التشكيلي شربل صادر في الأنطونية بعبدا on February 13, 2017

احتضنت الجامعة الأنطونية على مدار ثلاثة أيام معرض لوحات للفنان التشكيلي شربل صادر بعنوان “Empreintes” أو “بصمات” في أغورا دير سيدة الزروع في الحدت-بعبدا، وذلك تناغما مع سياستها القائمة على تشجيع الابداع ودعم الثقافة والفنون على أنواعها.

وضم المعرض حوالي ثمانين لوحة ما بين زيتية ومائية ومنها ما رسم بالأكريليك والحبر الصيني والفحم، نمت عن أسلوب الفنان الخاص وتراوحت مواضيعها وتنوعت بين التجريدية والطبيعة الزاخرة بالألوان النابضة بالحياة الى الشيخوخة التي أفرد لها الفنان مساحة واسعة فعرض مجموعة من البورتريهات والوجوه لشخصيات مؤثرة في تاريخ الكنيسة وقديسين محليين وعالميين استغرق انجازها حوالي الثلاث سنوات، وقد اتسمت بهالة قدسية وبملامحها القوية على رغم الهدوء والدعة في خطوط الوجه والأخاديد التي حفرتها السنون والتي يروي كل منها قصة، وفق ما أورد صادر.

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