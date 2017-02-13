حاصباني التقى مدير هيئة الصحة في الامارات:لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الصحية بين البلدين on February 13, 2017

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزير الصحة غسان حاصباني، خلال زيارته رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي صباح اليوم، “أهمية التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في القطاع الصحي بين لبنان ودولة الإمارات خصوصا على صعيد التطبيقات التكنولوجية المتطورة”، مشيرا الى “رؤيتنا لاستخدام التكنولوجيا في تطوير القطاع الصحي في لبنان في سبيل خدمة المواطن وتعزيز نوعية الصحة العامة”.

وأشاد حاصباني “بمجمل المشروعات التي تعمل عليها هيئة الصحة في دبي، وما تحمله من أهداف”، ووصفها ب”الأهداف المستقبلية، التي تواكب تطلعات إمارة دبي ورؤيتها في نظام صحي رفيع المستوى”.

القطامي

من جهته، اكد القطامي، “أن الهيئة تولي عملية الانفتاح على التجارب الصحية للدول الأخرى جل اهتمامها، ولا سيما الدول المتقدمة والشقيقة، كما أنها شديدة الحرص على بناء العلاقات ومد جسور التواصل لتبادل الزيارات والخبرات، انطلاقا من مكانة مدينة دبي العالمية وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة”.

وقال: “ان الجمهورية اللبنانية الشقيقة لها طموحاتها وأهدافها المهمة في مجال الصحة وتعميم الأنماط الصحية السليمة، وان ثمة أهدافا مشتركة بين هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة اللبنانية، وخصوصا المتصلة بجهود الوقاية من الأمراض وسبل العلاج الحديثة”.

وعرض القطامي للوزير حاصباني مجموعة من المشروعات والمبادرات التطويرية التي تضمنتها استراتيجية الهيئة ( 2016 / 2021 )، ولا سيما مشروع “الملف الطبي الإلكتروني الشامل – سلامة”، الذي بدأت الهيئة تنفيذه مؤخرا بشكل تجريبي، ويعد المشروع التقني الأكبر من نوعه في المنطقة، والمعتمد على آخر ما جادت به التكنولوجيا الحديثة والوسائل الذكية، التي توثق عملية التواصل القائم بين المريض والطبيب.

كما أطلع حاصباني على تفاصيل منظومة الضمان الصحي التي بدأت الهيئة بتنفيذها بشكل تدريجي، والتي تشمل المبادرة الطموحة غير المسبوقة “سعادة”، التي استهدفت تغطية جميع مواطني دبي غير المشمولين بخدمات التأمين بمظلة الضمان، إلى جانب مبادرة “إسعاد” التي انطلقت لتوفير خدمات التأمين الصحي للمقيمين في إمارة دبي.

زيارة مستشفى راشد

وفي هذا السياق، زار حاصباني يرافقه القطامي مستشفى راشد، وأطلع على مستوى التجهيزات الحديثة داخل مركز الطوارئ ووحدة العناية المركزة في المستشفى، واستمع إلى شرح مفصل من الأطباء حول نظام العمل. واشاد حاصباني بالإمكانيات المتقدمة والمعايير العالمية المعمول بها داخل المستشفى.

وتفقد حاصباني في حضور القطامي، الصيدلية الذكية في مستشفى راشد وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي يعمل عليها روبوت تم تصميمه وفق أحدث التقنيات، واستمع إلى شرح مفصل عن عمل الروبوت، وكيفية تشغيله الصيدلية الذكية بمساعدة عدد من الصيادلة، كما تعرف على قدرات الروبوت الذي يتسع إلى تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء، من خلال باركود خاص لكل صنف دواء، وإمكانياته في صرف 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة واحدة.

وفي ختام الزيارة، أعرب حاصباني عن تقديره البالغ لما اطلع عليه من مشروعات وخدمات صحية عالية الجودة، مؤكدا “أهمية إيجاد قنوات للتواصل بين هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة اللبنانية”.

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