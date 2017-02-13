الداود أيد طرح نصرالله: النسبية لا تهدد الطائفة الدرزية بل تعزز تنوعها on February 13, 2017

ايد الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود، في بيان “ما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، من اعتماد النسبية كنظام انتخابي، وهو ما يتكامل مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويتطابق ايضا مع ما يطرحه الرئيس نبيه بري، ويتوافق مع ما نقترحه منذ سنوات، مع قوى سياسية وحزبية لتأمين عدالة التمثيل، لا سيما ما اعلنه عن طائفة الموحدين الدروز التي يسوق النائب وليد جنبلاط انها مستهدفة من خلال النسبية وفي الحقيقة، انه هو من يخاف على حجمه النيابي المنتفخ، والذي يحصل عليه بنظام اكثري غير عادل، ويقصي مراجع درزية سياسية لها وزنها الشعبي والسياسي، في حين ان النسبية توزع الاحجام على الجميع وتعزز التنوع السياسي الدرزي، ولدى كل الطوائف والمذاهب والأحزاب”.

وامل الداود ان “يتوقف الجميع عند مصلحة الشعب اللبناني الذي هو مصدر السلطات، والاخذ برأيه الذي يعبر عنه دائما انه يريد الخروج من قانون للانتخاب ينتج الطبقة السياسية نفسها الى قانون جديد، يتيح التغيير ويحقق الديمقراطية”.

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