الجمعية العمومية لنقابة الصحافة تنعقد في 27 الحالي on February 13, 2017

اصدرت نقابة الصحافة بيانا دعت فيه الجمعية العمومية للنقاية الى الانعقاد في دورتها السنوية العادية عملا بالمادتين 80 و83 من قانون المطبوعات والمادتين 16 و24 من النظام الداخلي لنقابة الصحافة اللبنانية، في مقر النقابة الساعة العاشرة من يوم الاثنين 27 شباط الحالي، للفئة السياسية، والساعة الحادية عشرة في اليوم نفسه للفئة غير السياسية، واذا لم يكتمل النصاب القانوني في حضور اكثر من نصف الاعضاء يؤجل انعقاد الجمعية العمومية اسبوعا لتنعقد يوم الاثنين الواقع فيه 6 المقبل الساعة العاشرة للفئة السياسية والساعة الحادية عشرة في اليوم نفسه للفئة غير السياسية. ويكون النصاب قانونيا في الجلستين الاخيرتين بمن حضر من الاعضاء.

ويتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية الاتي :الاطلاع على تقرير مجلس النقابة عن اعمال النقابة للعام المنصرم، الاطلاع على تقريري مفوض المراقبة عن حسابات النقابة وصندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين للسنة المالية 2015 – 2016، المصادقة على الميزانية العمومية لكل من “النقابة” و”الصندوق” موقوفة بتاريخ 31/10/2016 وابراء ذمة مجلس النقابة عنهما.

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