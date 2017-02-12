مهرجان للحراك المدني في عكار للمطالبة بتشغيل مطار رينيه معوض on February 12, 2017

نظم الحراك المدني في عكار مهرجانا شعبيا مطلبيا بعنوان “القليعات – قلع” في باحة معهد CIS في بلدة تل حياة بسهل عكار، لإعادة تشغيل مطار القليعات، بالتعاون مع اتحاد بلديات سهل عكار، في حضور هيثم عزالدين ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، النائب خالد الضاهر، إيلي اسطفان ممثلا النائب هادي حبيش، حسن شندب ممثلا الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، النواب السابقين جمال إسماعيل ومصطفى هاشم ومحمد يحيى، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا ممثلا محافظ عكار عماد اللبكي، أمين سر هيئة الرقابة والإشراف في “تيار المستقبل” المحامي محمد المراد ممثلا الأمين العام للتيار أحمد الحريري، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، الأب جورج شلهوب ممثلا المتربوليت باسيليوس منصور، القاضي الشرعي خلدون عريمط، عضوي المكتب السياسي في “تيار المستقبل” سامر حدارة وطارق المرعبي، عضو المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” جيمي جبور، المنسقين العامين في “تيار المستقبل” خالد طه وعصام عبدالقادر، منسق “التيار الوطني الحر” في عكار أنطوان عاصي، ممثل حزب الكتائب روبير نشار، ممثل القوات اللبنانية الياس دعبول، ممثل الجماعة الإسلامية محمد شديد، رؤساء الاتحادات البلدية عمر الحايك وعلي اسبر وخليل حنا أسعد، رئيس بلدية تل حياة خالد الخالد، رئيس بلدية القليعات أحمد إبراهيم، رئيس “حركة لبنان التجدد” أحمد محمود الخير، خالد راغب ممثلا الجامعة المرعبية، رئيس جمعية التعاون الدولي لحقوق الانسان زياد بيطار، رئيس الجمعية الحميدية الإسلامية خالد الزعبي، رئيسة حزب 10452 رولا المراد وشخصيات سياسية ودينية وحزبية وأمنية وإعلامية وعدد جماهيري.

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة لريم سحمراني، تحدث بعدها الناشط جمال خضر باسم الحراك فأكد أن “هذا الحراك المطلبي لا ينتمي إلى أي جهة سياسية وهو حراك مطلبي اولا وأخيرا، هدفه إنماء عكار الذي يبدأ أولا بتشغيل المطار”.

وقال: “نحن اليوم نصرخ ونرفع الصوت باسم كل مواطن عكاري وكل امرأة وشيخ وطفل وشاب وشابة وكل أم وعت ابنها صباحا ليتوجه من أقصى عكار إلى طرابلس وبيروت نحو الجامعة، هذا مطلبنا الأساسي تشغيل المطار الذي هو حاجة وطنية وتشغيل كل المرافق الحيوية التي تحتاج إليها عكار”.

وختم: “انتماؤنا إلى الشعب والناس والفقراء، ونطالب النواب بأن يعملوا على إنجاز المشاريع التنموية لعكار بدل السعي وراء مشاريعهم الانتخابية الشخصية”.

زكريا

ودعا مفتي عكار الدولة والعهد الجديد برئاسة الرئيس العماد ميشال عون “الذي ينادي بالإصلاح والتغيير إلى أن يكون افتتاح المطار وتشغيل المرافق الحيوية في عكار من صلب أولويات عهده، كما دولة الرئيس سعد الحريري المعروف بحبه لعكار وأهلها، أن يبادر إلى قرار تاريخي في حكومته لتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات الذي سيتعانق مع مطار الشهيد رفيق الحريري لاستكمال النهضة الوطنية الشاملة”.

وختم: “ونحن على أعتاب انتخابات نيابية نقول للجميع ان لا صوت لأي نائب في الانتخابات إذا لم يتم العمل الجديد والحثيث من أجل افتتاح مطار القليعات”.

شلهوب

وألقى شلهوب كلمة منصور قال فيها: “إن تشغيل المطار وكل المرافق والخدمات الحيوية لعكار وخصوصا الجامعة اللبنانية، يساهم في تثبيت العكاري في منطقته ويعزز اللحمة الوطنية لأبناء المحافظة، والمطار مشروع حيوي يؤمن فرص العمل ويساهم في دعم اقتصاد لبنان كله من دون استثناء”.

وأكد أن “أهالي عكار، مسلمين ومسيحيين، موحدون خلف مطالبهم الإنمائية وفي طليعتها المطار والجامعة اللبنانية وكل المطالب التي تحقق أمل هذا الشعب في التطوير والازدهار والانتماء الوطني”.

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