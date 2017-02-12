دعى القوى السيادية الى الرفض… لقاء سيدة الجبل: كلام عون عن سلاح حزب الله يتناقض مع ال 1559 و1701 on February 12, 2017

استنكر لقاء سيدة الجبل “ما صدر عن العماد عون بوصفه رئيسا للجمهورية اللبنانية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور اللبناني، فقد أدلى بتصريح الى إحدى محطات التلفزيون المصرية قال فيه ما حرفيته: “طالما هناك أراض لبنانية محتلة والجيش اللبناني ليس قويا كفاية ليحارب إسرائيل فسلاح حزب الله مهم وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان ولا يتناقض مع مشروع الدولة”.

وقال في بيان اليوم: “يعتبر اللقاء كلام رئيس الجمهورية مسيئا لعلاقات لبنان العربية والدولية لأنه يتناقض مع قراري مجلس الأمن الدولي 1559 و1701، ومع المواقف العربية المعروفة من سلاح حزب الله ودوره في أكثر من دولة عربية”.

وختم: “يدعو اللقاء الأحزاب والقوى السيادية التي أسهمت في وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية وانخرطت في تسوية سياسية مع فريقه الى إعلان تمايزها الواضح والصريح ورفضها للكلام الصادر عن رئيس الجمهورية”.

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