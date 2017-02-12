باسيل اختتم زيارته إلى جبيل: حريصون على الصوت المسلم في هذا القضاء أكثر من حرصنا على الصوت المسيحي on February 12, 2017

اقام منسق قضاء جبيل في “التيار الوطني الحر” طوني ابي يونس، مأدبة غداء على شرف رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوفد المرافق في ختام زيارته الى مدينة جبيل في مطعم مالينا في ميناء جبيل، شارك فيها النائبان سيمون ابي رميا ووليد الخوري، النائب السابق شامل موزايا، راعي الابرشية المطران ميشال عون، مستشار وزير الطاقة سيزار ابي خليل جان جبران، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، رئيس رابطة مختاري القضاء ميشال جبران، منسق قضاء جبيل في “القوات اللبنانية” شربل ابي عقل، الرئيس السابق لبلدية جبيل جوزف الشامي، رئيس مجلس الادارة المدير العام لامتياز كهرباء جبيل ايلي باسيل، عضو الرابطة المارونية انطوان قسطنطين، رئيس تجمع صناعيي قضاء جبيل جورج خيرالله، رئيس جمعية “هدفنا الاجتماعية” عبدو العتيق، رئيسة القسم في وزارة الداخلية نتالي مرعي خوري، رئيس جمعية “آنج” الاجتماعية اسكندر جبران، رئيس رابطة آل صقر صقر صقر، رئيس مصلحة مياه جبيل صخر جرمانوس، العقيد المتقاعد ميشال كرم، رئيس دائرة كهرباء لبنان في القضاء شربل عبد الله ورؤساء بلديات ومخاتير ومسؤولين في التيار .

ابي يونس

والقى ابي يونس كلمة رحب فيها بالحاضرين وقال: “هي جبيل الوفية، جبيل العاصمة العونية احتفلت اليوم معكم يا معالي الوزير بافتتاح مكتب لهيئة القضاء وتزينت بحضوركم، بجولة جبيلية، من المكان الذي انطلقت منه الابجدية فصارت جبيل اليوم بعد سنوات من النضال، صورة لابجدية جديدة هي ابجدية المواطنة وتقبل الاخر ونسج العلاقات، والنظر الى آفاق لا تنتهي”.

واضاف: “فخامة الرئيس ميشال عون، هو رئيس لجميع اللبنانيين، فمن هنا ارسل تحية لهذا القائد الجبار الذي مشينا سنينا طويلة على دعساته، فكان المثل والمثال، واللا الجريئة بوجه كل نعم خاضعة. هذا هوالنهج الذي اعتدناه وعرفناه نحن اهل البيت، والذي ترسخ اليوم عند كل اللبنانيين الذين عرفوا الجنرال وطبعه وكرامته فهو قال: “لا لقانون الستين ولا للتمديد”، هكذا جزم فخامته بعهد عنوانه:لا اجحاف بعد اليوم بحق اي مكون على مساحة الوطن، خصوصا المسيحيين نعم للانماء المتوازن، بالاضافة للاولوية التي اعطاها للامور الحياتية للمواطنين والتي حرموا منها لسنوات، والاهم انه بعهد الرئيس عون المستحقون يكرمون وهم على قيد الحياة”.

واردف: “نحن كعونين وكتيار وطني حر كرمنا بوصول فخامته الى سدة الرئاسة، ونكرم في كل مرة تعطى الحقوق لاصحابها”.

وتمنى ابي يونس عن الوزير باسيل “العمل على انصاف مدينة جبيل التي حرمت من الانماء المتوازن ومن وجود ابنائها في وظائف الفئة الاولى في الدولة الاساسية لانهم يستحقون ذلك”.

وختم: “نحن على ابواب الانتخابات النيابية، نؤكد ان جبيل مستعدة لخوض الانتخابات و”زيتنا” الماكينة الانتخابية في التيار الذي يعمل بالاصل مثل خلية نحل تحت جناح الميثاق والمؤسسات ودستورنا الداخلي، برئاستك ومعك يا معالي الوزير سنصل للقمم بالسياسة، بالانماء، وبحزب التيار الوطني الحر”.

باسيل

ورد الوزير باسيل بكلمة قال فيها: “في مدينة جبيل يوجد الكثير من المستحقين وبالتأكيد سيكون لها حصتها في مراكز الدولة ولكن علينا دائما ان نفكر بأهل الجنوب والبقاع والشمال الذين لا نواب لديهم في حين ان جبيل تنعم بنوابها، فعكار مثلا منذ 25 سنة نوابها لا يمثلونها وكذلك البقاع والجنوب حيث يتواجد في الجنوب ستون الف مسيحي لم ينتخبوا يوما نوابهم وهكذا في كل المحافظات، فهؤلاء هم اليوم بفكرنا وكل مواطن لبناني مسلم ان مسيحي محروم بتمثيله ولا يستطيع ان يكون لصوته فاعليته وقيمته”.

واضاف: “صحيح اصبح هناك قناعة من ان الانماء المتوازن غير قائم في البلد والمناطق التي كان يقال انها دائما في بحبوحة تبين مع الوقت انها دفعت الكثير ولم تحصل على شيء، ولكن في جبيل انا واكبت الاعمال التي حصلت فيها في السنوات الاخيرة بفضل النواب وكل الذين تابعوا قضاياها الانمائية والمشاريع التي نفذت يجب عدم الاستهانة بها، وهناك اوتوسترادات نفذت واخرى ستستكمل وفي اخر جلسة لمجلس الوزراء اتخذ القرار لاستكمال تأمين الاموال مع البنك الاسلامي من اجل اوتوستراد بير الهيت قرطبا”.

وتابع: “من المعيب ان يبقى موضوع الصرف الصحي لمدينة جبيل على ما هو عليه حيث محطة التكرير انتهى العمل فيها منذ عشر سنوات وحتى اليوم الشبكات غير منتهية، اليوم المسؤولية تقع على الجميع رئيس جمهورية ووزراء ونواب وبلديات في ان نتعاون جميعا لتحقيق جميع المتطلبات لهذا القضاء”.

وتناول باسيل موضوع سد جنة قائلا: “انه امانة بين ايديكم وهذا السد لن يتوقف العمل به وكل ما كان يثار حوله كان كلاما سياسيا، عن ان هناك عمولة وراء انشائه، فعلى مر الايام جبيل على مدى تاريخها كانت تفيض بالخير عنها وعن غيرها في السياسة تعطي وتعلم غيرها وهذا السد يؤمن المياه لجبيل وبيروت حيث من اصل 38 مليون متر مكعب ثابت يعطي جبيل 8 امتار و30 لبيروت ومن اصل ال95 متحركا يعطي 60 لبيروت، ونحن قادرون من خلال الفائض في المياه ان نبيعها اذا اردنا، لذلك اعدكم ان هذا السد لن يستطيع احد ايقاف العمل فيه فهو ليس ملكا لاحد بل لجميع اللبنانيين وعلى رؤساء البلديات والاهالي متابعة العمل من اجل توليد الكهرباء من خلال هذا السد، الذي يعتبر قادرا على اعطاء 120 ميغاوات كهرباء، وهذا مشروع استراتيجي لاجيالنا، ولبنان يستأهل ان نعمل من اجله”.

واعلن باسيل ان “التيار الوطني الحر سينظم الاحد المقبل مؤتمرا للبلديات وأحد اهدافه الاساسية موضوع اللامركزية الادارية لاعادة اعطاء القدرة للبلديات مالية وقانونية لكي تستطيع ادارة الشأن المحلي”.

ودعا رؤساء البلديات للمطالبة بحقوقهم المالية من الخليوي التي تساعد على ايجاد الحلول لموضوع النفايات، واموال الصندوق البلدي المستقل وغيرها “لكي تستطيعوا القيام بالانماء في بلداتكم، فنحن كتيار عندما نطالب بقضايا محقة فهي ليست لنا وحدنا بل لكل اللبنانيين”.

وحض باسيل رؤساء البلديات على المتابعة بالمطالبة بحقوقهم المالية المحقة لانها تساعد على حل كل المشاكل.

واضاف: “نحن بمطالبتنا بحقنا وباصرارنا استرجعنا رئاسة الجمهورية ،وبهدا الحق والاصرار سنعيد تمثيلنا في المجلس النيابي كما يجب ان يكون، نحن شعب لا يستطيع احد ان يدعس لا على حقوقنا ولا على كرامتنا هذا هو تاريخ جبيل السياسي والنضالي والذي من خلاله اعطيتم معنى ونكهة للسياسة في لبنان، حيث على مر الزمن كانت بلاد جبيل تنتخب سياسيا وليس خدماتيا وهذا لا يعني اننا سنحرم جبيل من الخدمات والانماء وحقوقها ولكن علينا الحفاظ على نكهتها لتبقى تعلم باقي المناطق كيف تكون التوجهات السياسية الوطنية السليمة، واجمل ما في جبيل انها مختلطة مسيحيا واسلاميا، لذلك لم تفقد يوما هذه النكهة الوطنية، ونحن عندما نتحدث عن استرداد الحقوق لا نريد ان نمس بحقوق احد، ونحن حريصون على الصوت المسلم في هذا القضاء وفي كل البلد اكثر من حرصنا على الصوت المسيحي”.

وختم: “نحن اناس لا يستطيع احد ان يعيرنا لا بطائفية او يستطيع المس بوطنيتنا لذلك سقفنا سيبقى عاليا لان علوه هو علو كرامتنا التي لا حدود لها”.

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