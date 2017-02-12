السعودي في ذكرى اغتيال الحريري: صيدا على العهد في السير على خطى باني لبنان الحديث on February 12, 2017

أكد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي “أن ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ستبقى مناسبة أليمة ماثلة في أذهاننا وأذهان جميع اللبنانيين، الذين لا يزالون يعيشون وقع هذه الجريمة برغم مرور 12 عاما”.

أضاف: “لا شك بأن حلم الرئيس الشهيد ببناء لبنان الحديث قد تحقق، والتحدي الأن هو أن نحافظ على هذا البلد ونحصنه بوجه الأزمات التي تعصف بالمنطقة”.

وتوجه بإسمه وبإسم المجلس البلدي معزيا الرئيس سعد الحريري والنائبة بهية الحريري وعائلة الرئيس الشهيد وجميع اللبنانيين بهذا المصاب الأليم، مؤكدا بأن “صيدا ستبقى على العهد في المضي قدما على خطى الرئيس الشهيد باني لبنان الحديث”.

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