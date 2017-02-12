السبهان: كل من سار باتجاه إيران يعرف ما جنى منها on February 12, 2017

ردا على التدخلات الإيرانية في لبنان، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخليجية ثامر السبهان لقناة «الإخبارية» السعودية، ان علاقة لبنان بالسعودية متواصلة منذ عهد الملك الراحل عبدالعزيز دون انقطاع، وان لبنان بلد عربي ومتمسك بعروبته.

وأكد السبهان ردا على سؤال «ان جميع من سار في اتجاه إيران يعرف ما جنى منها».



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وأضاف: لا أعتقد ان هناك اتجاها ان يكون الشعب اللبناني غير لبناني.