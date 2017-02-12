الحريري يؤكد العمل على قانون انتخابات جديد.. عون بصوت عالٍ: ليست غايتنا إلغاء أحد on February 12, 2017

مصادر «المستقبل» تعتبر في اعتماد قانون ميقاتي ضربة إضافية له بعد تخلي ريفي عنه في طرابلس

الانباء ـ عمر حبنجر

قانون الانتخاب حديث الساعة في قصر بعبدا، وخلال استقباله الوزير طلال ارسلان واعضاء حزبه الديموقراطي اللبناني. قال الرئيس ميشال عون: نحن لا نعمل خارج اتفاق الطائف، الطائف ينص في وثيقة الوفاق الوطني على قانون يحترم قواعد العيش المشترك، ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني.

وأضاف: عندما نقول نريد قانونا عادلا، العدالة لا تشمل طائفة بل تشمل جميع المواطنين، لقد سمعنا كلاما يجرحنا، وكأننا نريد اكل لحم البشر.

وقال بحدة: لا أحد يريد الغاء أحد، أقولها بصوت عال.. ولا هذه غايتنا، وإذا فقدنا أحد مكوناتنا الحالية، نكون نلغي صفة وجودنا، ولدى كل طائفة هناك اقلية واكثرية، وهناك طوائف هي بحد ذاتها اقلية، وجميعهم سيكونون قادرين على التمثيل داخل مجلس النواب بغية تأمين استقرار سياسي ينعكس على الاستقرار في القطاعات كافة.

مصادر مهتمة بالأمر ذكرت لـ «الأنباء» أن اعتماد النسبية في قانون الانتخابات، ملحوظة في ورقة التفاهم المشترك بين حزب الله والتيار الوطني الحر الموثق في السادس من فبراير 2006، في البند الثالث الذي يتناول قانون الانتخابات. وأمس جدد حزب الله عبر نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم جدد تمسكه بالنسبة الكاملة وقال في تأبين احد مسؤولي الحزب عندما يكون منطلق صياغة القانون ان تحافظ كل جهة على مكتسباتها القديمة وتضع قانونا يعطيها مكتسبات جديدة، نكون امام قانون غير موحد المعايير، النسبية وحدها تنصف بين الناس، ونحن لن نقبل كحزب الله، بأي قانون أيا كان على أساس انه قانون جديد. بل نريد قانونا ينصف ويعدل وندعوهم إلى النسبية.



التعليقات

الرئيس سعد الحريري زار بلدة بشري، معقل رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع امس لتقديم التعزية له بوفاة والدته، وكان برفقة الحريري النائب عقاب صقر ومستشاره هاني حمود، وتقبل إلى جانب جعجع التعازي، وكان بينهما حديث على امتداد الساعة التي امضاها رئيس الحكومة إلى جانب الحكيم، ولم يشأ أن يفصح عن مضمونها، مكتفيا بالقول: اننا نكمل شغلنا، «ونحن شغالين على قانون انتخابات جديد». وتشير اوساط سياسية الى ان تيار المستقبل يسوق لمشروع قانون انتخابات جديد، ما يعني خروجه نهائيا من كنف قانون الستين، الذي جرى تعديله في الدوحة، ليبقى وليد جنبلاط حارس هذا القانون شبه الوحيد، علانية، على الأقل.لكن ما تسرب عن هذه الصيغة انها تعتمد على المختلط، تراعي الهواجس وتراعي من يطالب بالنسبية ومن يطالب بالأكثرية وفيها تدوير للزوايا، وبالمحصلة اذا لم تحصل على موافقة جميع الأطراف، فلن تبصر النور ولن تفي بالغرض. ويقول النائب صقر هناك رغبة لدى الرئيسين عون والحريري بإصدار قانون انتخابات جديد في أسرع وقت وهناك احتمالات.الرئيس الحريري خاطب بلسان مستشاره هاني حمود «الكنة» لتسمع «الجارة» في رده على الحملات التي تتهمه بالتخلي عن صلاحياته لصالح رئاسة الجمهورية، وقال حمود في مؤتمر صحافي ان رئيس الحكومة تنازل عن مهمات إدارية وليس عن صلاحيات دستورية للمدير العام للقصر الجمهوري تتناول اعمالا وتواقيع روتينية، واشار الى سوابق رؤساء الحكومة السابقين.لكن مصادر تيار المستقبل تعتبر في اعتماد قانون حكومة نجيب ميقاتي، ضربة اضافية لضربة «تخلي اللواء اشرف ريفي عن المستقبل في طرابلس»، لا يستطيع التيار تحملها.ومن هنا تزخيم الاتصالات مع اللواء اشرف ريفي في طرابلس لإقناعه بالعودة الى خط المستقبل، لكن للواء ريفي شروطا قد يصعب على «المستقبل» الالتزام بها، بعد سلسلة التطورات الأخيرة.