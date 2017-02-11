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» مكتب ريفي: لم نشارك ولم نبعث ممثلا الى احتفال السفارة الايرانية
مكتب ريفي: لم نشارك ولم نبعث ممثلا الى احتفال السفارة الايرانية
on February 11, 2017
صدر عن مكتب اللواء أشرف ريفي الآتي: “تتداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبرا عن مشاركة ممثل للواء أشرف ريفي في إحتفال السفارة الإيرانية في بيروت. يهمنا التأكيد أن أي ممثل عن اللواء ريفي لم يشارك في هذا الإحتفال، وأنه لا توجد أي علاقة أو تواصل مع ممثلي إيران بسبب سياستها العدوانية تجاه لبنان والمنطقة، فاقتضى النفي والتوضيح”.
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