علوش: قاتل الرئيس الحريري مستمر بمحاولته القبض على الشرعية السياسية من باب مجلس النواب عبر اختراع قوانين موجهة لمصلحته on February 11, 2017

نظمت منسقية طرابلس في “تيار المستقبل” ندوة حوارية بمناسبة مرور 12 عاما على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، مع عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” مصطفى علوش، في مقر المنسقية، في حضور النائب سمير الجسر، نقيب المحامين الأسبق فهد المقدم، عضو جمعية الصناعيين عمر الحلاب ومسؤولي التيار وكوادره.

والقى علوش كلمة بالمناسبة، قال فيها: “لا أبالغ إن قلت أنني شعرت مثل الكثيرين منكم أن الوقت قد توقف، وأن الأرض اعتزلت دورانها، في الساعة الواحدة إلا خمس دقائق من يوم 14 شباط 2005. وكأن الدخان الذي ارتفع من عين المريسة في تلك اللحظات، قصد منه أن يلف آمال الوطن بوشاح أسود حتى لا يبقى بعد إلا اليائسين والفاقدي الرجاء. ولكن روح الخير التي سكنت رفيق الحريري، تعالت عن حروق الجسد وعن حقد القتلة، وعادت سريعا لترعى الوطن الذي أعطاه رفيق الحريري عمره وقلبه وعقله في حياته. عادت لتبث الأمل في قلوب المفجوعين، فكان يوم 14 آذار العظيم، وكان طيف رفيق الحريري يرفرف فوق الرايات الحمراء والبيضاء والخضراء التي جمعت اللبنانيين في لحظة نادرة من تاريخهم حول شعار واحد. رفيق الحريري حلم طوباوي قل مثيله في التاريخ، نشأ على الخير والتزم قواعده، وخاض حتى غمار السياسة متسلحا بالخير والصدق والثقة والمحبة، ولم يتراجع عنها حتى عندما خانته هذه المبادئ خلال تعامله مع أصحاب القلوب الفاجرة. لكن المؤكد هو أن قضية رفيق الحريري لا يمكن اختصارها بالعامل الإنساني فقط، ولا يمكن اختصار دور رفيق الحريري بأنه فاعل خير مع أن منطقه في السياسة كان ينطلق من فعل الخير”.

أضاف: “إن الأحداث التي تلت يوم 14 شباط 2005 وما يحدث حتى الآن تؤكد على أن دور رفيق الحريري كان شديد الأهمية على المستوى الاستراتيجي المحلي والإقليمي، لم يكن رفيق الحريري يعلم يوم أتى إلى عالم الشأن العام في لبنان، أن عدوه بدأ بترصده وأخذ يتحين الفرص ويخطط ويرسم في وكر من الأوكار ليقتله، لأن هذا العدو اعتبر رفيق الحريري بأنه يسعى إلى إنهاء دوره المبني على اليأس والحرب والفوضى، من خلال زرع الأمل والسلام والإستقرار. لست أدري لماذا استهتر رفيق الحريري بقدرات عدوه، هل كان ذاك الميل إلى الإيمان بالقدرية والتسليم؟ هل كان ذاك التفاؤل الأسطوري؟ هل كانت تلك الثقة بأن الرعاية تحميه؟ هل كان كل ذلك أم أنه كان يظن أن المجرم سيحن قلبه ويلقي سلاحه رأفة بالبشر؟ أم أنه فعلا أساء التقدير في عدوه عندما ظن أنه ببضع كلمات أقنعه بأن يكون صديقا؟ أم أنه كان يعلم بأنه سائر لا محالة إلى حتفه، ولكنه كان كسقراط يوم تجرع السم ليصبح شهيد رسالته؟ ليعذرني من قد تخدشه عبارتي، فرفيق الحريري لم يكن دقيقا عندما قال: ما حدا أكبر من بلدو، فهو بالذات كان يعلم علم اليقين أن المهام التي كان يحملها على كتفيه المثقلين أكبر بكثير من بلده، ولكنه كان يعلم أن مصير بلده الصغير مرتبط بنجاح مهماته العابرة للحدود والقارات، فتحمل الوزر من أجل ناسه. وهو كان يعلم أن العدو يعتبر نفسه، وعن حق وقناعة، بأنه أكبر بكثير من بلده، وأنه جزء من مشروع أممي، لكن رفيق الحريري كان يظن أنه كان قادرا على إقناعه بالتضحية بمشاريع الموت والدمار النابعة من أسطورة، رأفة ورحمة ببلده الصغير المثقل بجراحه”.

وتابع: “كان ذلك المسعى يشبه محاولة إقناع النار بالرأفة بجذوع الشجر، أو إقناع السيف بمداعبة الرقاب، أو إقناع الحيوان اللاحم بأن يرعى العشب إلى جانب المواشي بدل افتراسها، أو يقنع تمساح النيل العملاق بأن يترك القطعان المرتعبة على ضفة النهر لتمر بأمان، ولو مرة واحدة. لكن واقع الحال هو أنه لكل طبعه وغرائزه، وذاك كان سيموت حتما لو أنه حمل في يده غصن الزيتون واكتفى بأكل العشب، لكن رفيق الحريري كان عائقا لا بد من إزالته من الدرب لإكمال مشروع الدمار الأسطوري الذي لا يجرؤ عليه إلا المؤمنين بإله الحرب. ولا شيء يزعج آلهة الحرب أكثر من دعاة السلام والأمل والازدهار. حرب لبنان الأهلية لم تكن من صنع حزب الله، ولكن تلك الحرب هي من أوجدته، فاستمد طاقته من نارها وتنظيمه من فوضاها وصلابة عوده من الدم والدمار والأحزان والمآسي التي رافقتها. كان الحزب يراهن على استمرار الحرب وتعميم الفوضى ليبقى هو في النهاية بعد دمار كل شيء حوله. لذلك لم يكن من الغريب أن يكون من سعى لإنهائها باتفاق الطائف عدوا منطقيا لهذا الحزب الذي أعلن مباشرة رفضه للاتفاق، لا لشيء إلا لأنه ينهي الحرب ويضع حدودا لأحلامه بالبقاء بعد زوال الآخرين. ولم يكن مستغربا أن يكون رفيق الحريري يومها خطا أولى خطواته نحو الخطر، فقد حرم حزب الله من نصر مبكر، أو على الأقل أخر لحظة الانتصار”.

وأردف: “كان من الممكن أن ينسحب رفيق الحريري يومها، ويعود لمشاريعه الشخصية وشركاته ويكدس المليارات بضمير مرتاح، لأنه أدى واجبه تجاه بلده، فساهم بوقف الحرب والدمار، كما أنه أعطى فرصة التخرج من الجامعات للآلاف من الشبان. لكن السلام في لبنان كان هشا، وكان يحتاج للتدعيم بالأمل والبناء ورفع الاقتصاد من قعر الهاوية وإعادة الكهرباء إلى البيوت ووصل المدن والقرى بالطرقات، وكسر حلقة الأحقاد بالمصالحات والتسويات. كما أن المنطقة كانت تبدو أمام منعطف جديد عنوانه مؤتمر مدريد للسلام، وكان على رفيق الحريري أن يسابق الزمن للإعداد للمواجهة مع قدرات إسرائيل الهائلة في السلم بعد فشلنا الذريع في الحرب. كان على رفيق الحريري أن يسير ضمن حقل ألغام شديد التعقيد هو واقع لبنان المشتت بين المذاهب والطوائف واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، مضافا إليه التداخل الخطير لنظام حافظ الأسد في كل مفاصل السياسة والأمن، إلى الدمار الهائل في كل شيء من بنية تحتية إلى إدارة وتربية وجيش وقوى أمن ونخب، كان عليه بناء الهيكل من جديد ووضع كل تمثال في مكانه، وهذا ما أقدم عليه بفرح وتفاؤل ومن دون خوف”.

وقال: “سار رفيق الحريري في حقل الألغام، ولكنه اعتبر في كل ذلك عدوا يجب مراقبته والحد من حرية تحركه من قبل القوتين المحتلتين للبنان. فحافظ الأسد كان مشككا بمشاريع الانفتاح الاقتصادي الذي لا يمكن أن يكون ناجزا من دون بعض الحرية السياسية، وتلك الحرية كانت تعني نهاية حتمية لحكم آل الأسد الابدي. أما حزب الله فقد كان يعتبر المعسكر الذي ينتمي إليه رفيق الحريري عدوا مطلقا، أو شيطانا أكبر. وعلى الرغم من أن رفيق الحريري أدرك مسبقا عبثية وسائل الصراع التقليدي مع إسرائيل، لكنه في الوقت ذاته كان يشعر بالتقدير والاحترام والوفاء لمن يواجه إسرائيل بالوسائل التقليدية المرتكزة على التضحية بالذات. من هنا فقد حاول المستحيل لحماية ما سمي المقاومة، وكان له دور أساسي في إصدار قرار دولي متوازن خلال حرب عناقيد الغضب سنة حمى فيه المدنيين من عشوائية الردود الإسرائيلية على أعمال المقاومة. حتى ذلك الجهد الجبار، وضعه نعيم قاسم في كتابه في خانة وزيري خارجية سوريا وإيران، ولم يذكر بالفضل شيئا عن رفيق الحريري. بالطبع فمهما مارس بعض أعضاء الحزب التقية في السياسة، لكن المكنونات الحقيقية لأفرادها كانت تظهر واضحة في أدبياتهم الموروثة والمكتوبة. ماذا حصل بعد ذلك؟ بعد سلسلة عمليات دموية ضد مصالح أميركية في أفريقيا، أصبح تنظيم “القاعدة”، الحليف السابق للولايات المتحدة أثناء الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، الخطر الأمني الأول لها. كانت تلك فرصة العمر لمشروع ولاية الفقيه وأتباعه. لقد أصبح الإسلام السني ورموزه وأصوليته على رأس قائمة أعداء العالم الغربي، يعني أن الإسلام الشيعي المتمثل بولاية الفقيه وأدواته، أصبح في حلف موضوعي مع الغرب. وهنا بدأت مرحلة المداعبات السرية بين المنظومتين، إلى أن أتت الجائزة الكبرى المشتركة لإيران ولإسرائيل في الوقت ذاته. كانت عملية الحادي عشر من أيلول سنة الشعرة التي قسمت ظهر البعير. لقد تحولت الولايات المتحدة الأميركية إلى ثور هائج يبحث عن ضحية لرد الاعتبار، وكان على جورج بوش أن يعيد الاعتبار لبلده بانتقام توراتي الحجم في أهواله، ليس فقط ضد “القاعدة”، بل ضد المنظومة العقائدية التي انتجت فكر “القاعدة”، أي الإسلام السني بشكل عام.

وأردف: “بالنسبة لإسرائيل، كانت تلك فرصة لها للانقضاض على الفلسطينيين وتأجيل إمكانية تسوية تاريخية معهم، خصوصا بعد أن علت الزغاريد وآيات التكبير في الضفة الغربية وقطاع غزة احتفالا بالانتقام الإلهي من أميركا راعية إسرائيل. أما لإيران، فقد كانت الفرصة الذهبية لشيطنة الإسلام السني في الفقه والسياسة، وتبييض صورة التشييع حتى بالجزء العنيف منه المتمثل بالحرس الثوري، على أساس أنه خطر ثانوي بالمقارنة مع الإسلام الآخر. هنا تحول دور رفيق الحريري من المحلي إلى العالمي، فعندما بدأت معالم ما سماه ملك الأردن بالهلال الشيعي بالظهور، أصبح رفيق الحريري رأس حربة منظومة تحويل كبريات الدول السنية لتهدئة الغرب وكبح اندفاعاته، وإعادة تظهير صورة الإسلام المعتدل وضرورة التفاهم معه وتفهمه، بدل وضع مليار إنسان في خانة الأعداء. أظن أن هذه المهمة بالذات هي التي وضعت رفيق الحريري على خط لائحة الإعدام لمجرد كونه عائقا أمام أحلام إمبراطورية افتراضية اسمها ولاية الفقيه. فمن الناحية المحلية شكل رفيق الحريري عقبة صعبة لا يمكن إزاحتها إلا بتفجيرها، وعلى المستوى الإقليمي القريب، وبالذات السوري، فقد كان مثلا لزعامة سنية يمكن الاعتداد والتمثل بها والبناء عليها وعلى مثالها كبديل لمنظومات التخلف والشمولية. أما على المستوى الدولي، فقد شكل رفيق الحريري العقدة الكبرى لما راكم حوله من احترام وصداقات مع قيادات عالمية وازنة”.

وأكمل: “كل محاولات منظومة الممانعة لإعدام رفيق الحريري سياسيا فشلت، فمن مؤامرات إميل لحود الركيكة إلى حرتقات قيادات سنية صغرى استحضرت من غياهب الماضي لتكون بديلا له، كلها فشلت بسرعة لا بل زادت من قوته. لقد استوعب رفيق الحريري خطورة منطق التطرف السني وجنوحه نحو العنف الأعمى منذ بداياته الأولى، فأيد العمل العسكري ضد مجموعة الضنية، وكان السباق إلى إدانة عملية القاعدة ضد برجي نيويورك. ومع ذلك فقد استمرت محاولات الإعدام السياسي من باب الاقتصاد، يوم أفشل إميل لحود عن قصد مفاعيل باريس إثنين، مفضلا إفلاس البلاد على إعطاء فرصة النجاح لمشروع رفيق الحريري. في ذلك الوقت أدرك رفيق الحريري استحالة إنقاذ لبنان من دون التفلت من القبضة الأمنية السورية. لم يعد بالإمكان بعد كل المحاولات السابقة الفاشلة مع نظام الاسد، الخروج بتسويات في لبنان لا تقتل الديب ولا تفني الغنم، فقد كان حلم رفيق الحريري الأساسي هو إقناع النظام السوري بأن مصلحته تقتضي بأن يدخل في شراكة مع لبنان بدل استتباعه، لكن ما كان أملا ضئيلا في ايام حافظ الاسد الواثق بنفسه، أصبح مستحيلا مع بشار الاسد الضعيف الشخصية، والحاقد أصلا على رفيق الحريري الذي لم يعره الإهتمام اثناء وجود والده. ومع بشار الأسد عادت فرصة استهداف رفيق الحريري لتلوح في الأفق من قبل مشروع ولاية الفقيه، ومع احتلال العراق من قبل الجيش الأميركي، تفاقم رعب بشار من أن يكون دوره آتيا، وأصبح مقتنعا بأن رفيق الحريري جزء من مؤامرة دولية عليه”.

وزاد: “تسارعت الأمور عشية نهاية ولاية إميل لحود، وباءت بالفشل كل محاولات ثني بشار عن فرض التمديد، وصدر القرار الأممي الشهير الذي دان التدخل الخطير للنظام السوري في المسار الديموقراطي في لبنان مطالبا بانسحاب قواته ونزع السلاح غير الشرعي بكافة أشكاله. هنا وضع رفيق الحريري على رأس قائمة الإتهام من قبل نظام بشار الأسد و”حزب الله” معا، على أساس فرضية أن صداقات الحريري الدولية، وبالأخص مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ساهمت في إصدار هذا القرار. في تلك اللحظة بدأ التحضير العملي لعملية الإغتيال حسب المعطيات التي ظهرت في المحكمة الدولية، وبدأ نشاط شبكة الإتصالات الشهيرة التي أسست لاتهام خمسة من كوادر “حزب الله”، حتى الآن، بتنفيذ العملية. كل ما حصل بعدها حسب قناعتي أصبح تفصيلا، فلقاءات الحريري المكوكية الودية مع حسن نصر الله لم تكن مجدية في إقناع الأخير بحسن نوايا ضيفه، كما أن انتقال رفيق الحريري إلى صفوف المعارضة والسعي إلى بناء تحالفات مع رافضي الوجود السوري في لبنان زادت في حنق بشار الأسد، لكن قرار الإعدام كان قد سبق كل ذلك. سأتجاوز هنا حملات الشتائم التي أطلقها توافه أتباع نظام الاسد في لبنان عشية اغتياله، فهي بالتأكيد لا تعني أن من أطلقها يومها كان متورطا بالجريمة، فلا احد يعطي الدليل على جريمته قبل القيام بها، حملة الشتائم تلك كانت مجرد تعبير أحمق عن حقد بشار تجاه الحريري. الخطر الحقيقي كان من صمت القبور الذي خيم على جماعة “حزب الله”، باعتبار أنهم أكثر وقارا من حلفائهم الشتامين”.

وأضاف: “اغتيل رفيق الحريري، وكان رد الفعل الشعبي المنطقي المبني على تجارب سنوات الإحتلال السوري هو أن بشار الأسد هو من أصدر الأمر، وأن المنظومة الأمنية التابعة له هي من نفذت. رغم شكوك عابرة حول عدم إمكانية حصول عملية ضخمة ومعقدة كعملية الرابع عشر من شباط من دون علم أمن “حزب الله”، تجاوزت عائلة الرئيس الحريري والقوى التي ساندتها هذه الفرضية، وقررت الذهاب إلى تسويات داخلية كان عنوانها التحالف الرباعي، أملا في إقناع “حزب الله” بفك تحالفه مع نظام الأسد القاتل. أظن أن تلك اللحظة كانت يوم السعد ل”حزب الله”، والأسعد كان يوم خروج القوات السورية عندما تخلص ذاك الحزب من شريكه المضارب، وأصبحت الفرصة متاحة للتمدد أمنيا وسياسيا على كل مساحة لبنان تحت شعار المقاومة حينا، وتحت غفلة قوى الرابع عشر من آذار أحيانا. عندما تحدث ملك الأردن عبد الله الثاني بعيد دخول الولايات المتحدة إلى العراق عن هلال شيعي، ظن الكثيرون أنه مجرد تصور مضخم لأمر لا يمكن أن يحدث. لكن الوقائع التي تتابعت بعد ذلك دفعت قيادة مشروع ولاية الفقيه إلى رفع رايات النصر وإعلان الهلال الشيعي، وكانت الإشارة واضحة عندما أسقط “حزب الله” حكومة سعد الحريري معلنا أن أي حكومة ستأتي في لبنان ستكون حتما تحت عباءة حسن نصر الله وبالتالي ولاية الفقيه. لم يعد هذا المشروع بعدها محتاجا لممارسة التقية، فقد صرح المقيمون عليه مرارا بأنهم سيطروا على أربع عواصم عربية بعد أن دفعتهم البهجة إلى التمدد نحو اليمن وكسر كل الخطوط الحمر وتحدي كل المنظومات القائمة. وبعد إحدى عشرة سنة على اغتيال رفيق الحريري تكشفت شيئا فشيئا أسباب اغتياله، لم يكن اغتياله مسألة معزولة بل كان محطة اساسية على طريق غزوة الولي الفقيه للدول العربية، الغزو الفارسي المتلبس عباءة التشيع. رفيق الحريري سقط شهيدا في مواجهة الغزو الفارسي.

كيف نواجه المشروع اليوم إذن؟ علينا الإلتفاف اليوم أكثر من كل يوم بالحفاظ على إرث رفيق الحريري من خلال تياره”.

وختم علوش: “إن قاتل رفيق الحريري مستمر بمحاولته القبض على الشرعية السياسية من خلال السلطة ومن باب مجلس النواب بالذات عبر اختراع قوانين موجهة لمصلحته، واليوم علينا التحضير للمواجهة من خلال الإلتفاف حول قيادة التيار وتوجهاتها. عاشت ذكرى رفيق الحريري”.

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