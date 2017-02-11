اليونيفيل وكن هادي واصلا حملات التوعية للسلامة المرورية في مدارس الجنوب on February 11, 2017

واصل مكتب الشؤون المدنية في “اليونيفيل” بالتعاون مع قيادة القطاع الغربي وجمعية “كن هادي” حملات التوعية حول السلامة المرورية وقانون السير في عدد من مدارس الجنوب.

يتكون النشاط والذي يعتبر نتيجة التعاون المثمر بين “اليونيفيل” مع المدارس والبلديات والجمعيات الأهلية من دروس نظرية وتطبيقية، تهدف إلى تعليم أسس قواعد السلامة العامة على الطرق والإلتزام بنظام السير والقوانين والإشارات لتفادي الحوادث ولتسهيل تحركات الأسر والمجتمعات المحلية .

ففي مدرسة أمجاد في برج الشمالي في قضاء صور، نظم مكتب الشؤون المدنية في “اليونيفيل” والشرطة العسكرية “الكارابينييري” التابعة للكتيبة الإيطالية وأفراد الكتيبة التانزانية بالتعاون مع قسم النقل في اليونيفيل وجمعية “كن هادي” حملة التوعية للطلاب، حيث أبدوا إهتماما عاليا وقاموا بتطبيق إرشادات السير المعطاة لهم.

من ناحيتها، شكرت نائب رئيس جمعية “كن هادي” لينا جبران، لقيادة القطاع الغربي ومكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل ومديري مدارس الجنوب، “مشاركتهم وأعضاء الجمعية بهذه النشاطات والتي تعني الطلاب وسلامتهم بالدرجة الأولى”.

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