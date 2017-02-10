اهدنيات فصل الشتاء في يومه الأول مساحة للمرح وحب الحياة on February 10, 2017

استقبلت بلدة إهدن الشمالية العريقة، آلاف الضيوف من مختلف المناطق اللبنانية وعلى اختلاف الأعمار، حيث امضوا نهاية أسبوع مليئة بالنشاطات المتنوعة.

ولمناسبة عيد مار مارون قصد حشد من الناس كنيسة “مار ماما”- إهدن، أول كنيسة للطائفة المارونية في الشرق والتي شيدت عام 749، كما غيرها من الكنائس والأديرة التي تعتبر رمزا للسياحة الدينية في المنطقة.

وتعددت البرامج بين الثقافة، الرياضة، الترفيه والموسيقى في اليوم الأول من “إهدنيات فصل الشتاء” الذي نظم بالتعاون مع بلدية زغرتا-إهدن، حيث قصد البعض معرض لوحات الفن التشكيلي ، من لحظات الشتاء اللبناني المبهر، كما تذوق البعض أنواع مختلفة من الشوكولا .

كذلك، تشارك رواد فن صناعة النبيذ خبراتهم مع الزوار، كاشفين لهم أسرار النبيذ الفاخر وخطوات تحضيره، تعتيقه، وصولا الى طرق احتسائه.

كما كان للأولاد من مختلف الأعمار حصة من هذا الحدث مع الالعاب الترفيهية والتثقيفية في آن، فأمضوا نهارا ممتعا تحت أشعة شمس إهدن الدافئة.

أما المفاجأة الكبرى، فتمثلت بتوجه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه إلى ساحة الكبرى، حيث جال مع زوار المعرض على مختلف أقسامه، وذلك إلى جانب السيدة ريما فرنجيه ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ما أضفى على الحدث رونقا خاصا.

وصخبت مطاعم إهدن بزوارها لتناول الغداء، لا سيما الطبق الذي تشتهر به المنطقة والمعروف بـ”الكبة الزغرتاوية” على أنواعها وسط مناخ مذهل ومناظر خاطفة للأبصار.

لم يقتصر الحدث على الثقافة والترفيه فحسب، اذ كان لمحبي الجبال والرياضة برنامج متنوع مع العديد من النشاطات الجبلية والخاصة بالثلج، منهم من شارك في ال “Snowshoeing” بغية استكشاف محمية حرج إهدن التي باتت بين المواقع التي تتصدر الخريطتين السياحية والبيئية الأكثر استقطابا، أما محبو المغامرات فتوجهوا الى رياضة ال “Paragliding” حيث بدوا كطيور في سماء اهدن.

أجواء ثقافية، رياضية، ترفيهية وبيئية، ساهمت في رسم البسمة على وجوه آلاف الحاضرين من كبار وصغار وزرعت الأمل في قلوبهم بانه لا تزال هناك مساحة للمرح وحب الحياة في بلد يشتهر بأنه بلد السياحة، الثقافة و التاريخ.

هكذا بدا إهدنيات فصل الشتاء في يومه الأول فيما ستحمل الايام المقبلة أمسيات موسيقية ممتعة وليالي غنائية رومنسية، ولا تنسوا: “على إهدن شرفونا!” و كونوا معنا في سهرة من العمر بعنوان : “Open Air Valentine Party” في ساحة الميدان- إهدن عند الساعة 10,00 مساء.

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