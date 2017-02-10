الحراك المدني في عكار اطلق حملة القليعات…قللع on February 10, 2017

فعلها الحراك المدني في عكار، اذ تمكن وخلال حملة اعلامية ضاغطة على مدى اسبوع فقط موظفا وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الاخبار الالكترونية و”الفايس بوك” الى “التويتر” ومجموعات “الواتس اب” في خدمة حملته التي اطلقها تحت شعار “القليعات..قللع ” في محاولة للضغط على الحكومة ومراكز القرار السياسي لاطلاق العمل في مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات كمطار مدني رديف لمطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقد تمكنت الحملة من استنفار كل فعاليات عكار برؤساء اتحادات بلديات وبلدياتها وقواها السياسية كافة، الى ممثلي هيئات المجتمع الاهلي والمدني وكل ابناء عكار الذين تفاعلوا بحيوية مع هذه الحملة، وكذلك وسائل الاعلامي المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تبنت هذه الحملة وشجعتها، وصولا الى يوم الاحد المقبل حيث دعا الحراك المدني في عكار واتحاد بلديات السهل لحضور المهرجان الضخم الذي سيقام في بلدة تلحياة عند الساعة الحادية عشرة صباحا من المنتظر ان يحضره فعاليات سياسية ومرجعيات دينية ورؤساء بلديات وناشطون من عكار ومن مختلف المناطق الشمالية كانوا عمدوا الى اصدار مئات البيانات على مدار الساعات الماضية تطالب بتشغيل هذا المرفق الحيوي الذي يعتبره العكاريون، وكذلك ابناء الشمال عامة بارقة امل من شأنها فتح الباب واسعا على آفاق جديدة لمستقبل واعد، لما لتشغيل مطار القليعات من اهمية كبرى على صعيد توفير آلاف فرص العمل وتشجع المستثمرين في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة بالاضافة الى كونه يسهل على المسافرين من ابناء الشمال مشقة الانتقال الى بيروت للسفر ذهابا وايابا.

ويقول ناشطو الحراك المدني ان يوم الاحد هو محطة للانطلاق نحو محطات تصاعدية سيسلكها الحراك حتى بلوغ الاهداف الرئيسية، وهي اقرار الحكومة باحقية هذا المطلب واستصدار قرار بتشغيل المطار فورا وربطه بسلسلة المرافق الحيوية الشمالية لتحريك العجلة الاقتصادية التي يرجوها الشماليون والعكاريون.

ومنهم من دعا الحكومة لأن تعقد اجتماعا لها في مطار القليعات تعلن خلاله هذا القرار الذي انتظره العكاريون منذ زمن بعيد ولا يجوز الانتظار اكثر، ذلك ان المطار وفق كل المتابعين مؤهل وقادر على استقبال الطائرات ومشروع تأهيله وتطويره مدرج على بساط البحث وثمة شركات عالمية كبرى ابدت رغبتها بالتزام هذا المشروع الضخم .

احد الناشطين البارزين في الحراك المدني جمال خضر ابدى ارتياحه للحملة التي اطلقها الحراك المدني في عكار لهذا الحدث العكاري ذي البعد الوطني، لافتا الى ان اللجنة المنظمة اتخذت كل الاجراءاللازمة لمواكبة هذا الاحتفال، خصوصا في ظل التجاوب الكبير من الفعاليات البلدية السياسية والاهلية والبلديات والمخاتير والجمعيات، ونأمل ان يجد هذا التحرك صداه في ارجاء الوطن بفضل التغطية الاعلامية المشكورة من نقل مباشر للحدث، الى مواكبته بالصوت والصورة والكلمة. ونحن نعول في تحركنا كحراك مدني عكاري على دعم ومساندة المجتمع المدني في الشمال وعلى مستوى كل لبنان، وكلنا ثقة بأن تشغيل مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات سيعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على عكار والشمال وكل لبنان كونه سيخلق آلاف فرص العمل ويطلق عجلة النمو الاقتصادي في الشمال كله مع المعرض ومرفأ طرابلس.

وقال : “تتوق عكار الى سماع خبر ايجابي من الحكومة عن تشغيل المطار، ونحن سنواصل الحراك حتى الوصول الى ما نريد”.

رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المصري دعا الاهل في عكار الى اوسع مشاركة في احتفال الاحد للمطالبة بتشغيل مطار القليعات نظرا لأهمية هذا المرفق لعكار ولبنان. ونحن نضع هذا المطلب برسم رئيسي الجمهورية والحكومة ونامل دعمهما لهذا المطلب المحق.

رئيس بلدية تلبيرة عبدالحميد صقر، امل ان يجد مطلب اهالي عكار تشغيل مطار القليعات آذانا صاغية لدى المسؤولين لأن تشغيل المطار يساهم في رفع الحرمان عن اهالي عكار ويفتح آفاقا للازدهار للمنطقة ولكل الوطن، وهناك تجاوب عكاري سياسي وحزبي وبلدي واختياري واهلي واسع مع الدعوة لتشغيل المطار، ونأمل من الحكومة اتخاذ ما يلزم من قرارت لتجسيد هذا المطلب.

هذا وعقد اتحاد بلديات السهل اجتماعا خاصا لوضع اللمسات الاخيرة على التحضيرات الجارية لمهرجان “قليعات قلع في سهل عكار”. وجال اعضاء الاتحاد على ساحة الاحتفال لمتابعة الوضع ميدانيا ولاتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات تؤمن افضل الظروف لنجاح الاحتفال.

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