السبهان ينفي «انتخاب» عون بالتنسيق بين السعودية وإيران on February 9, 2017

يستعدّ الرئيس ميشال عون لزيارتين رسميتيْن سيقوم بهما في 13 و 14 الجاري لكل من مصر والاردن استكمالاً لجولة كان بدأها في 9 يناير من السعودية وحملتْه بعدها الى قطر.

في موازاة ذلك، ولليوم الثالث على التوالي، واصل الموفد الملكي وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لقاءاته في بيروت على وقع نفيه في حديث صحافي أنّ يكون وصول عون إلى رئاسة الجمهورية ت»مَّ بتنسيق بين السعودية وإيران».

وقال «إنّنا ننفي هذا الأمر جملةً وتفصيلاً، فالمملكة لم تنسّق ولن تنسّق مع أحد في أيّ شأنٍ داخلي لأيّ دولة، لأنّ سياستها هي عدم التدخّلِ في شؤون الدول، ومنها لبنان».

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